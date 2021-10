‘Shark Tank’ révèle une première historique après 12 saisons

in

Lorsque la saison 13 de Shark Tank fera ses débuts sur ABC vendredi, l’émission célébrera une première historique qui a pris beaucoup trop de temps à réaliser. Emma Grede, qui a co-fondé la marque de mode Good American avec Khloe Kardashian, sera la première femme noire à servir d’invitée Shark. Grede est également partenaire fondateur de SKIMS, la marque de mode co-fondée par Kim Kardashian West. Grede et Kardashian ont créé Good American en 2016 et ont récemment fait la une des journaux avec une campagne racée “Find the One” qui présente Kardashian topless tout en montrant les nouveaux jeans de la marque.

Grede rejoindra les requins de retour Mark Cuban, Barbara Corcoran, Kevin O’Leary et Lori Greiner. Les cinq requins prendront les arguments de quatre entrepreneurs en lice pour les investissements des stars. Le premier est Patrick Robinson, qui espère intéresser les Sharks à son entreprise de vêtements Paskho. Philomina Kane présente sa société Kin, une société de soins capillaires spécialisée dans les soins capillaires noirs. Elle produit également des couvre-chefs de protection, notamment des sweats à capuche, des bonnets et des chapeaux doublés de satin. William et Kristen Schumacher ont également présenté Uprising, une entreprise de superaliments à faible teneur en glucides. Le dernier entrepreneur présenté dans la première est Lerin Lockwood, qui a créé la société de bijoux Lion Latch.

Grede connaît une idée réussie quand elle en entend une. Lorsqu’elle a rejoint Kardashian pour lancer Good American, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’un million de dollars le premier jour. La marque vend des jeans de la taille 00 au 24, et s’est élargie pour inclure d’autres vêtements. L’objectif de l’entreprise était de vendre des vêtements à la mode pour toutes les tailles. “Le défi consiste à faire comprendre à l’industrie que ce n’est pas seulement une tendance, c’est l’avenir des affaires. Ce mouvement peut sembler superficiel car tous les détaillants ne mettront pas leur argent là où ils disent”, a expliqué Grede dans une interview en 2019 avec Forbes.

La marque a été créée après que Grede a eu une conversation avec Kardashian sur “ce que cela signifie pour les femmes d’avoir confiance en elles”. Comme elle l’a dit à Forbes, “je savais que je pouvais comprendre les bases et que nous pourrions finalement servir le marché d’une manière qui ne se limite pas au denim. l’industrie, nous voulions juste créer des vêtements dans toutes les tailles. J’ai pensé, pourquoi devrait-il y avoir une stigmatisation associée à quelle taille ou à quelle catégorie de taille vous êtes et pourquoi devriez-vous acheter de cette façon ? Je voulais juste faire quelque chose qui était pour toutes les femmes.”

Comme pour de nombreuses autres marques liées à Kardashian, Good American fait souvent la une des campagnes mettant en vedette l’ancienne star de L’incroyable famille Kardashian et sa sœur aînée, Kourtney Kardashian. La semaine dernière, la société a publié sa campagne “Find the One”, qui mettait en vedette un Kardashian topless posant sur un lit pour mettre en valeur les nouveaux jeans de la marque. L’annonce a été rejetée par les réseaux de télévision pour être “trop ​​​​racée”, a déclaré la société à PEOPLE, ajoutant qu’elle prévoyait de modifier le spot pour le diffuser. L’annonce n’est cependant pas assez racée pour enfreindre les règles d’Instagram, car vous pouvez toujours y trouver l’annonce. L’épisode de Shark Tank de Grede est diffusé vendredi à 20 h HE sur ABC.