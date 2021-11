Shark Tank: sans bourre pour les draps de lit accepte 200 000 $ de Kevin O’Leary

Cyndi Bray a développé une solution simple pour laver les draps. Cette corvée signifie souvent que les draps finissent par être gonflés et que la laveuse est déséquilibrée. Ils peuvent également emprisonner des articles de linge supplémentaires dans les plis des draps, les empêchant d’être nettoyés efficacement. Son dispositif breveté se connecte aux quatre coins du drap, garantissant que les draps sortent du lavage propres et sans aucun autre linge humide caché à l’intérieur. Cyndi a créé Wad-Free For Bed Sheets pour faire gagner du temps, de l’énergie et de la frustration aux consommateurs lorsqu’ils font la lessive. À la recherche de 200 000 $ en échange de 5% du capital de son entreprise, Cyndi espère s’associer à un requin qui pourra l’aider à étendre sa portée et à vendre plus de produits.

Inspirés par son histoire et la simplicité du produit, les Sharks souhaitent en savoir plus sur l’entreprise pour prendre une décision d’investissement. Depuis le lancement de l’entreprise en juin 2020, Wad-Free For Bed Sheets a vendu pour 513 000 $ de produits via son propre site Web ainsi que des spécialistes du marketing en ligne tels qu’Amazon et Walmart. Les Sharks sont impressionnés par les ventes de Wad-Free, les marges bénéficiaires et l’éthique de travail de Cyndi. Plusieurs Sharks décident de prolonger une offre pour Cyndi.

Kevin O’Leary propose d’investir 200 000 $ pour 10 % du capital de l’entreprise. Il aimerait également une redevance de 1,50 $ par unité jusqu’à ce qu’il soit payé 1 000 000 $, date à laquelle la redevance disparaîtra, mais il restera un associé à 10 %. Lori Greiner propose également d’investir 200 000 $, mais en tant qu’associé à 25%. La stratégie de Lori est de faire d’elle une millionnaire en la mettant en partenariat avec une autre entreprise dans laquelle elle est impliquée, en augmentant leur publicité numérique et en se développant également dans les publireportages. Grâce à des négociations pour maintenir son taux de rotation des actions à un niveau bas, Cyndi accepte d’accepter 200 000 $ de Kevin O’Leary pour une participation de 5 % seulement. Elle lui versera également des redevances jusqu’à ce qu’il récupère 1 000 000 $.

