Shark Tank: Sheets Laundry Club accepte 500 000 $ de Daniel Lubetzky

Après avoir passé 20 ans dans l’armée en tant que pilote d’hélicoptère, Chris Videau a pu constater de visu comment les plastiques à usage unique ont créé une crise mondiale. Non seulement Chris pouvait physiquement voir combien de plastique jeté il y avait dans les décharges et dans la nature, mais il souffrait également de conséquences sur la santé en raison de la combustion de déchets et de plastique alors qu’il était pilote. Étant donné que les vapeurs provenant de la combustion des plastiques augmentent, ses poumons ont été fortement touchés par les problèmes de qualité de l’air qu’il a rencontrés lorsqu’il était pilote. Sachant qu’il avait besoin d’aider à faire un changement, Chris s’est associé à son ami, Chris Campbell, et a créé Sheets Laundry Club.

Êtes-vous en train de dire oui aux draps de lessive durables ou de les renvoyer dans la rue ? #Aquarium à requins – Shark Tank (@ABCSharkTank) 20 novembre 2021

En ciblant l’un des pires contrevenants aux emballages à usage unique, l’industrie de la blanchisserie, Sheets Laundry Club a créé une gamme de produits de nettoyage sans plastique pour commencer à changer la façon dont les Américains lavent leurs vêtements. Plus pratiques que les liquides et les poudres, plus faciles à expédier et bien meilleures pour la planète que les alternatives traditionnelles, les feuilles de détergent sans plastique de la paire peuvent simplement être jetées dans la machine à laver avec une charge de linge. Leur produit laisse les draps frais et propres sans aucun des déchets plastiques laissés par les détergents à lessive traditionnels. Sheets Laundry Club s’est également étendu à d’autres produits de nettoyage, le tout avec un seul objectif en tête : réduire la quantité de contenants en plastique à usage unique dans nos décharges.

Depuis son lancement en janvier 2020, Sheets Laundry Club est en passe de clôturer 2021 avec 7 000 000 $ de ventes à vie. Bien que leurs ventes nationales aient été impressionnantes, ils cherchent à se développer sur le marché mondial pour avoir un impact plus important sur leur mission. Ils ont besoin d’un requin prêt à les aider à se développer, tout en travaillant dans les limites de leur accord d’exclusivité avec Kimberly Clark. Étant donné que Sheets Laundry Club ne possède pas la technologie utilisée pour fabriquer son produit, il doit se développer et conquérir le marché des draps détergents avant l’expiration de son accord d’exclusivité en 2024.

La paire est à la recherche d’un requin prêt à investir 500 000 $ en échange d’une participation de 5 % dans Sheets Laundry Club. Les Sharks sont impressionnés par leur mission et leurs ventes. Guest Shark, Daniel Lubetzky, se sent particulièrement passionné par leur mission et pense qu’il peut les aider à se développer à l’échelle mondiale puisqu’il est déjà dans l’espace durable. Daniel accepte d’investir 500 000 $ dans Sheets Laundry Club en échange de 8 % d’actions et de 2 % d’actions de conseil. Chris et Chris sont ravis d’avoir un partenaire d’investissement Shark qui connaît si bien ce secteur.

Merci, Chris, pour votre service. Je suis éternellement reconnaissant à nos forces armées et à leur engagement à protéger notre pays. #sharktank @sheetslaundry – Daniel Lubetzky (@DanielLubetzky) 20 novembre 2021

« Vous n’êtes pas convaincant, je suis désolé. » L’honnêteté brutale dont nous avons besoin de @BarbaraCorcoran #SharkTank pic.twitter.com/FOIpOiAvKj – Shark Tank (@ABCSharkTank) 20 novembre 2021

Joli @DanielLubetzky ! @ABCSharkTank #SharkTank #SheetsLaundryClub – Barbara Corcoran (@BarbaraCorcoran) 20 novembre 2021

Achèteriez-vous des produits de Sheets Laundry Club ? Pensez-vous que Daniel prend un risque sur leur entreprise puisqu’ils ne possèdent pas le brevet du produit qu’ils vendent ? Si vous étiez un requin, investiriez-vous dans Sheets Laundry Club ? Commencez la conversation dans les commentaires ci-dessous!