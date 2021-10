Shark Tank : Songlorious accepte 500 000 $ de Mark Cuban, Daymond John, Kevin O’Leary et Peter Jones

Ce qui a commencé comme un cadeau pour le mariage d’un ami s’est maintenant transformé en une entreprise de 1 000 000 $. Ellen Hodges et Omayya Atout ont créé une chanson personnalisée pour le mariage d’un ami et ont rapidement réalisé qu’elles pouvaient monétiser leur talent et offrir un service pour créer des chansons entièrement personnalisées pour les particuliers et les entreprises. Ils ont rapidement pu développer leur équipe pour inclure plus de 100 chanteurs, auteurs-compositeurs et musiciens talentueux pour répondre à la demande qu’ils ont vue pour leur service de chansons totalement personnalisable, Songlorious. Chaque chanson qu’ils créent est complètement unique. En posant des questions sur l’histoire que vous essayez de raconter à travers la chanson, ainsi qu’en déterminant le genre de musique et les types d’instruments à présenter, Songlorious crée des créations musicales vraiment mémorables pour ses clients.

Bien qu’elles soient de merveilleuses musiciennes et auteurs-compositeurs, Ellen et Omayya ne sont pas des commerçants ou des hommes d’affaires. Ils cherchent à s’associer à un requin qui est prêt à investir 400 000 $ et son expertise dans Songlorious en échange de 10 % des capitaux propres de l’entreprise. Au cours des six premiers mois de 2021, ils ont déjà dépassé les 1 100 000 $ de ventes et réalisent des bénéfices de l’entreprise. Afin d’augmenter leurs bénéfices pour se payer correctement, ainsi que leur équipe et développer l’entreprise, ils recherchent un requin qui peut les aider à augmenter leurs bénéfices et à se développer sur un marché plus important.

Les Sharks adorent Songlorious et leur modèle économique. Four Sharks a pu voir rapidement comment ils pouvaient utiliser leur expertise commerciale et leur portefeuille pour aider à développer et à faire évoluer l’entreprise. Peter Jones a dirigé une entreprise similaire qui a connu beaucoup de succès et il a pu vendre beaucoup d’argent. Il pense qu’il peut facilement étendre Songlorious sur le marché international et reproduire son succès précédent. Mark Cuban pense qu’il pourrait utiliser une partie de sa technologie d’IA pour aider à la traduction et à la réplication vocale. Kevin O’Leary a des entreprises dans l’espace mariage qui est l’endroit idéal pour promouvoir et étendre la portée de Songlorious. Daymond John pense qu’il pourrait vraiment les aider du point de vue des médias sociaux et du marketing. Les quatre Sharks décident de s’associer et d’offrir 500 000 $ à Songlorious en échange de 40 % du business. Cela permettra à chacun des Sharks de détenir 10% du capital de l’entreprise et de couvrir la plupart des opérations commerciales, tandis qu’Ellen et Omayya pourront se concentrer sur la partie créative de l’entreprise. Après avoir tenté en vain de contrer avec les Sharks, ils ont accepté l’offre et ont quitté le Shark Tank avec quatre nouveaux investisseurs.

