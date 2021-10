Shark Tank : Songlorious, MuteMe, Proper Good et Long Wharf Supply Co.

Le Shark Tank a accueilli l’investisseur mondial Peter Jones dans le réservoir. Peter est l’investisseur le plus aguerri de Dragon’s Den, la version britannique de Shark Tank. Peter a rejoint les Sharks de longue date Mark Cuban, Lori Greiner, Kevin O’Leary et Daymond John pour examiner objectivement quatre entreprises afin de déterminer si elles devraient investir financièrement en échange d’une participation dans les entreprises. Bien que Songlorious, MuteMe, Proper Good et Long Wharf Supply Co. aient tous présenté des présentations convaincantes, seules deux entreprises ont quitté le Shark Tank avec des accords d’investissement des Sharks.

Songlorious conclut un accord avec quatre requins

Ellen Hodges et Omayya Atout ont transformé leur amour pour la musique en une entreprise prospère. Songlorious offre aux consommateurs une idée cadeau unique en créant et en enregistrant des chansons entièrement personnalisées en fonction des spécifications des consommateurs. De la longueur au genre en passant par les types d’instruments, Songlorious permet aux consommateurs de vraiment personnaliser un cadeau pour un être cher. Bien qu’elles soient des musiciennes douées qui aident à fournir un emploi à d’autres musiciens, Ellen et Omayya ne sont pas des hommes d’affaires. Ils recherchent un requin pour les aider dans la croissance financière de Songlorious en investissant 400 000 $ en échange de 10% de capitaux propres.

Ce site de chansons personnalisées mettra-t-il les Sharks en harmonie ? #Aquarium à requins – Shark Tank (@ABCSharkTank) 16 octobre 2021

Les Sharks sont très impressionnés par le modèle commercial, la qualité des produits et les ventes de Songlorious. Au cours des 6 premiers mois de 2021, ils ont déjà vendu pour 1,1 million de dollars de musique personnalisée. Ils sont en passe de franchir les 5 millions de dollars d’ici la fin de 2022. Dans une tournure unique des événements dans le Shark Tank, quatre Sharks décident de s’associer pour étendre une offre d’investissement à Songlorious. Daymond John, Mark Cuban, Kevin O’Leary et Peter Jones combinent leurs finances et leurs talents et proposent à Ellen et Omayya une offre de 500 000 $ en échange d’une participation de 40 % dans Songlorious. Ils acceptent leur offre et sont ravis de s’associer à quatre requins.

MuteMe quitte le Shark Tank les mains vides

Alors que la culture du travail à domicile envahit le monde, les amis Parm Dhoot et Tye Davis ont créé un produit qui facilite les conférences téléphoniques et les réunions virtuelles. MuteMe est un produit breveté qui se branche facilement sur un ordinateur et permet aux consommateurs de se couper et de se réactiver en cliquant sur un bouton. Grâce à leur conception lumineuse, les utilisateurs peuvent facilement savoir s’ils sont activés pour s’assurer qu’ils sont entendus pendant les réunions ou coupés pour réduire les distractions pendant que les autres parlent. À la recherche de 200 000 $ en échange d’une participation de 10 % dans MuteMe, Parm et Tye recherchent de l’aide pour commercialiser et vendre leur produit.

Qui défend cet appareil muet de la WFH ? #Aquarium à requins – Shark Tank (@ABCSharkTank) 16 octobre 2021

Bien que Peter pense qu’il pourrait vendre le produit via son entreprise mondiale de gadgets, il s’inquiète de la présence d’autres produits similaires sur le marché. Il craint également que ce ne soit une course au résultat net et qu’il puisse y avoir des produits contrefaits qui dilueraient alors son investissement. Bien que Daymond s’intéressait également à MuteMe, les deux Sharks décident que même s’ils voient du mérite dans l’entreprise, ce n’est pas une entreprise d’investissement pour eux. MuteMe a quitté le Shark Tank sans accord.

De bons bons partenaires avec Mark Cuban

Les frères et sœurs, Christopher et Jennifer Jane, sont venus au Shark Tank pour présenter leurs repas premium signature de 90 secondes, Proper Good. Leurs repas directement destinés aux consommateurs sont expédiés directement dans les maisons et les bureaux et sont stables à la conservation jusqu’à 8 mois. Dans l’espoir de s’associer à un requin qui peut les aider à réduire leurs coûts d’acquisition de clients et à augmenter leur portée marketing, Proper Good demande aux requins 400 000 $ en échange d’une participation de 10 % dans Proper Good.

Une offre appropriée est-elle en ordre de la part de certains requins affamés ? #Aquarium à requins – Shark Tank (@ABCSharkTank) 16 octobre 2021

Avec à la fois un service de paiement à l’utilisation et un service par abonnement, Proper Good a connu une augmentation constante de ses ventes. Au cours des 6 derniers mois seulement, Jennifer et Christopher ont vendu plus de 1 000 000 $ dans leurs sachets de soupe premium. Les requins aiment vraiment les saveurs du produit et sont impressionnés par la qualité de leurs repas. Mark Cuban aimerait se concentrer sur quelques changements avec leur produit et leur marketing pour vraiment exploser les ventes de Proper Good. Il propose d’investir 400 000 $ en échange de 20 % de capitaux propres, ce que les frères et sœurs Jane acceptent volontiers.

Long Wharf Supply Co. s’éloigne d’un accord

Mike et Lauren Lamagna, frères et sœurs de la Nouvelle-Angleterre, ont pour mission de réduire et de réutiliser les déchets plastiques qui se trouvent dans nos océans ainsi que de réutiliser les coquilles d’huîtres qui s’accumulent dans les décharges. Leur marque de vêtements, Long Wharf Supply Co., combine du plastique recyclé et des coquilles d’huîtres avec de la laine d’agneau et d’autres matériaux pour produire des chandails de qualité supérieure pour une mission sociale. Cherchant à étendre leur portée, Long Wharf Supply Co. espère s’associer à un requin qui investira 375 000 $ en échange de 15 % de capitaux propres.

Êtes-vous à la recherche d’un accord avec cette marque de vêtements respectueux de l’environnement ? #Aquarium à requins – Shark Tank (@ABCSharkTank) 16 octobre 2021

Les Sharks estiment qu’il existe une opportunité pour Mike et Lauren d’élargir leur gamme de produits pour inclure des t-shirts plus abordables. Les entreprises ayant des causes sociales claires sont facilement en mesure de vendre des produits et de poursuivre leur mission tant que leurs produits sont proposés à un prix approprié afin que la personne moyenne puisse les acheter. Peter Jones estime qu’il peut rapidement mettre leur produit sur le marché mondial et est prêt à investir 375 000 $, mais voudrait 45% de l’entreprise. Les frères et sœurs Lamagna ne sont pas disposés à se séparer d’autant d’équité et déclinent l’offre de Peter et quittent le Shark Tank sans accord.

Notre hymne Regardez #SharkTank les vendredis à 8/7c et diffusez sur Hulu. pic.twitter.com/dTQUmOMztX – Shark Tank (@ABCSharkTank) 18 octobre 2021

Investiriez-vous personnellement dans l’une des sociétés présentées dans cet épisode de Shark Tank ? En tant que consommateur, quelle entreprise présentée dans cet épisode était votre préférée ? Commencez la conversation dans les commentaires ci-dessous.

Merci d’avoir consacré votre temps à regarder #SharkTank ! À la semaine prochaine! pic.twitter.com/ir1ErfqatP – Shark Tank (@ABCSharkTank) 16 octobre 2021