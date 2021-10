Shark Tank : Sparketh accepte 100 000 $ de Barbara Corcoran et Daniel Lubetzky

Les meilleurs amis d’enfance d’Atlanta, Tim Samuel et Dwayne Walker, ont créé une expérience éducative en ligne pour les jeunes enfants visant à stimuler leur créativité. Étant donné que l’éducation artistique n’est pas toujours une priorité dans les écoles, Sparketh a créé une plate-forme en ligne qui permet aux étudiants d’obtenir une éducation artistique de n’importe où. En combinant des cours et des leçons d’art dans un référentiel central, les étudiants peuvent apprendre de certains des meilleurs artistes de l’industrie dans des leçons courtes et ciblées. Chaque contributeur à la plate-forme Sparketh enseigne des cours dans leurs domaines de spécialisation, permettant aux étudiants d’acquérir une large gamme de connaissances autour de divers types d’art.

Bien que Sparketh se soit principalement concentré sur le marché de l’école à la maison, Tim et Dwayne aimeraient étendre leur portée, ajouter du contenu supplémentaire à leur plate-forme et créer un nouveau site pour développer davantage leur mission. Idéalement, le couple aimerait s’associer à un requin qui peut leur fournir une aide financière et les aider à se développer sur d’autres marchés. Sparketh recherche 100 000 $ en échange de 8 % du capital de la société.

Bien que les Sharks soutiennent la mission, ils sont soucieux de garder les clients intéressés à payer les frais d’abonnement de 25 $/mois lorsqu’ils peuvent accéder au contenu gratuitement sur YouTube. Bien qu’ils soient sur la bonne voie pour rapporter 500 000 $ en 2021, leur valeur moyenne à vie d’un client est de 160 $ ​​et ils n’ont généralement pas d’abonnés qui restent avec eux plus d’un an. Barbara Corcoran et Daniel Lubetzky acceptent de soutenir financièrement Sparketh, à condition qu’ils deviennent rentables dans les six mois suivant leur accord de partenariat. Tim et Dwayne sont d’accord. Les Sharks investiront 100 000 $ en échange d’une participation de 20 % dans Sparketh.

Pensez-vous que Barbara et Daniel ont pris une sage décision en investissant dans Sparketh ? Si vous étiez un requin, auriez-vous investi dans la mission de Tim et Dwayne ? Commencez la conversation dans les commentaires ci-dessous!

