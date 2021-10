Shark Tank: Sparketh, Oat House, Flasky Flower et Incredible Eats

L’invité Shark, Daniel Lubetzky, a rejoint Sharks Mark Cuban, Kevin O’Leary, Lori Greiner et Barbara Corcoran dans le Shark Tank pour entendre une variété d’entrepreneurs présenter leurs produits dans l’espoir de trouver un partenaire d’investissement. Sparketh, Oat House, Flasky Flower et Incredible Eats ont tous présenté des analyses de rentabilisation convaincantes aux Sharks. Trois de ces entreprises ont pu quitter le char avec un ou plusieurs Sharks dans leurs équipes.

Sparketh débarque deux requins

Les meilleurs amis d’enfance, Tim Samuel et Dwayne Walker, sont venus au Shark Tank pour présenter leur entreprise, Sparketh. Parce que l’éducation artistique n’est souvent pas un objectif d’éducation publique, Tim et Dwayne ont créé un service par abonnement qui permet aux jeunes artistes d’apprendre différents types d’art auprès d’une variété d’artistes en fonction de leurs spécialités individuelles. En mettant l’accent sur le travail avec les familles de l’école à domicile, Sparketh est sur la bonne voie pour terminer 2021 avec 500 000 $ de ventes.

Ce programme d’art étudiant SPARK vous intéresse-t-il ? ⚡️ #SharkTank – Shark Tank (@ABCSharkTank) 23 octobre 2021

À la recherche d’un investissement de 100 000 $ en échange d’une participation de 8 % dans Sparketh, Tim et Dwayne espèrent s’associer à un requin qui les aidera à financer plus de contenu et un nouveau site Web. Impressionnés par leur mission et leur passion, Barbara Corcoran et Daniel Lubetzky décident de s’associer pour offrir à Sparketh 100 000 $ en échange de 20 % d’équité. Ils soumettent leur offre à la rentabilité de Sparketh au bout de 6 mois suivant leur accord de partenariat. Tim et Dwayne acceptent l’offre de Barbara et Daniel.

Oat House frappe dans l’aquarium des requins

Les natifs de Philadelphie, Eric Katz, Ali Bonar et Ari Schraer, ont créé une tartinade au beurre de granola à base d’avoine contenant de l’avoine, du lin, de l’huile d’olive, du sirop d’érable et des épices. Cette tartinade végétalienne sans gluten et sans noix peut être utilisée comme substitut au beurre de noix et peut également être utilisée comme glaçage pour une variété de plats. Dans l’espoir de lever 375 000 $ en échange d’une participation de 5 % dans Oat House, le trio d’amis cherche à s’associer à un requin capable de les aider dans leur marketing pour acquérir de nouveaux clients et augmenter leurs ventes.

Cette tartinade de granola à base d’avoine sera-t-elle du BEURRE avec un accord? #Aquarium à requins – Shark Tank (@ABCSharkTank) 23 octobre 2021

Bien qu’ils prévoient de terminer cette année avec 2 500 000 $ de ventes annuelles, les Sharks craignent qu’Oat House ait d’autres investisseurs, ce qui en fait un chemin beaucoup plus étroit pour leur remboursement. Ils craignent également qu’Eric, Ali et Ari se concentrent sur leur future sortie de l’entreprise plutôt que sur la croissance et l’expansion de l’entreprise dans le présent. Bien qu’ils aiment le goût du produit, les Sharks décident de ne pas investir dans Oat House.

Flasky Flower s’associe à un trio de requins

Mari et femme, Ryan et Kelly Moynihan de Floride, sont tous de la partie avec leur entreprise, Flasky Flowers. Après avoir prototypé leur produit initial, qui permet aux mariés de stocker des boissons dans leurs compositions florales, le couple a vendu sa maison et investi son argent dans son entreprise. Afin de continuer à développer leur entreprise, le couple espère trouver un requin prêt à investir 50 000 $ en échange de 10 % du capital de Flasky Flower.

Qui boit tout de suite ce faux bouquet ? #Aquarium à requins – Shark Tank (@ABCSharkTank) 23 octobre 2021

Les requins aiment tous leur produit et pensent qu’ils peuvent facilement le vendre sur le marché du mariage. Le produit comprend un support de composition florale en plastique pouvant accueillir des fleurs fraîches ou artificielles, ainsi qu’un réservoir de flacon et une paille intégrés au centre du produit. Dans une tournure inhabituelle des événements dans le Shark Tank, trois Sharks décident de s’associer pour offrir à Ryan et Kelly plus qu’ils ne l’avaient demandé au départ. Mark Cuban, Kevin O’Leary et Lori Greiner offrent collectivement 75 000 $ à Flasky Flower en échange d’une participation de 30 %. Ryan et Kelly acceptent rapidement leur offre.

Incredible Eats accepte une offre de Lori Greiner

Dinesh Tadepalli a pour mission de remplacer les ustensiles en plastique à usage unique pour empêcher des millions de tonnes de déchets plastiques d’entrer dans les décharges chaque année. Avec son entreprise, Incredible Eats, Dinesh a développé de délicieux ustensiles comestibles à usage unique pour remplacer les ustensiles en plastique. Pour développer sa plate-forme marketing, réduire les coûts d’acquisition de clients et augmenter les ventes, Dinesh cherche à s’associer à un requin qui est prêt à investir 500 000 $ en échange de 7 % des capitaux propres dans Incredible Eats.

Souhaitez-vous conclure un accord avec cette entreprise de coutellerie comestible ? #Aquarium à requins – Shark Tank (@ABCSharkTank) 23 octobre 2021

Les requins adorent son produit mais s’inquiètent de l’augmentation du prix des ustensiles en plastique aux ustensiles comestibles. Ils craignent également qu’il y ait beaucoup d’éducation du marché qui devrait se produire pour vendre l’idée aux consommateurs. Bien qu’ils aient des réservations, Lori Greiner, Mark Cuban et Daniel Lubetzky étendent tous des offres individuelles à Incredible Eats. Parce qu’il s’inquiète de donner trop de fonds propres, Dinesh accepte l’offre de Lori de 500 000 $ en échange de 15 % de fonds propres.

Je vous souhaite un heureux pour toujours ✨ Merci d’avoir regardé #SharkTank ! pic.twitter.com/UDvTblDjdf – Shark Tank (@ABCSharkTank) 23 octobre 2021

Quelle entreprise avez-vous préféré dans cet épisode de Shark Tank ? Si vous étiez un requin, dans laquelle de ces entreprises auriez-vous investi ? Sonnez dans les commentaires ci-dessous!