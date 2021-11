Shark Tank : Spergo accepte 300 000 $ de Daymond John

Trey Brown, un entrepreneur de quinze ans, a lancé sa marque de vêtements inspirante à l’âge de douze ans. Ayant grandi à Philadelphie, il était entouré de violence et de drogue. Il a juré d’être différent. Avec pour mission de montrer aux autres enfants qu’ils n’avaient pas besoin de tomber dans le crime pour gagner de l’argent, Trey a lancé Spergo avec l’argent de son anniversaire et a maintenant développé sa marque pour dépasser les 1 800 000 $ de ventes. Le nom Spergo combine des super-héros et des fonceurs pour inspirer les consommateurs à travailler dur et à suivre leurs rêves. La gamme mondiale de vêtements haut de gamme de Trey recherche un partenaire d’investissement capable de l’aider dans ses ventes et son marketing en ligne. Espérant obtenir 300 000 $ en échange de 10 % de capitaux propres, Trey et sa mère, Sherell Peterson, espèrent s’associer à un requin prêt à les aider à élaborer des stratégies et à développer leur entreprise.

Spergo ou Sper-non ? #Aquarium à requins – Shark Tank (@ABCSharkTank) 6 novembre 2021

Les Sharks sont impressionnés par le courage et la détermination dont Trey a fait preuve pour faire décoller son entreprise. Ils apprécient également la qualité de son produit, ce que signifie sa marque et les médias sociaux organiques qu’il a pu obtenir grâce aux recommandations de célébrités. Actuellement, 70 % des activités de Spergo proviennent de magasins de détail physiques et seulement 30 % proviennent du commerce électronique. Ils savent que pour se développer, ils doivent se développer davantage dans les ventes de commerce électronique avec l’aide d’un requin. Mark Cuban et Daymond John sont tous deux intéressés à investir dans Spergo et dans Trey.

Commencé à 12 ans ?! Ce gamin a de l’agitation ! #Aquarium à requins – Daymond John (@TheSharkDaymond) 6 novembre 2021

Daymond ressent un lien fort avec Trey parce que leurs histoires sont si similaires. Lorsque Daymond a lancé FUBU, sa mère était et continue d’être sa plus grande supporter. Bien que Mark Cuban ne souhaite pas investir dans des marques de vêtements, il souhaite investir dans Trey. Parce que Trey estime que Daymond est le meilleur partenaire pour Spergo à l’heure actuelle, ils parviennent à un accord selon lequel Daymond détiendra 20% de Spergo en échange d’un investissement monétaire de 300 000 $. Trey est incroyablement heureux de s’associer à Daymond John.

J’adore l’énergie de cet enfant ! En espérant qu’il obtienne un accord ce soir. #SharkTank @ABCSharkTank #Spergo – Barbara Corcoran (@BarbaraCorcoran) 6 novembre 2021

Ce jeune homme est INCROYABLE. Sa motivation entrepreneuriale et son histoire résonnent avec moi à un nouveau niveau. Me ramenant à mes premiers jours FUBU #SharkTank – Daymond John (@TheSharkDaymond) 6 novembre 2021

