Shark Tank : TheMagic5 accepte 1 000 000 $ de Robert Herjavec

Bien que la natation soit une forme majeure de fitness aux États-Unis et au Royaume-Uni, il y a toujours eu une approche unique des lunettes. Les triathlètes et les membres de leur famille du Danemark, Bo Haaber et Rasmus Barfred, ont créé les premières lunettes de protection sur mesure au monde. À l’aide d’une technologie robotique avancée, les consommateurs peuvent effectuer un balayage de 13 secondes sur leur visage via l’application TheMagic5 qui les associera au joint et à la couleur de lentille appropriés pour créer leur propre paire de lunettes personnalisées. Parce que le marché américain de la natation est plus grand que celui du Royaume-Uni, Bo et Rasmus ont déménagé leurs familles aux États-Unis pour développer leur entreprise. À la recherche de 500 000 $ en échange de 2,5% de capitaux propres, TheMagic5 espère s’associer à un requin qui pourra les aider à développer leurs activités aux États-Unis.

Les Sharks sont très impressionnés d’apprendre qu’ils ont déjà un chiffre d’affaires de 1,5 million de dollars à ce jour en 2021, cependant, ils sont très heureux d’en savoir plus sur la société de robotique sous-jacente qui vient d’investir dans TheMagic5. Mark Cuban s’empresse d’étendre une offre, citant les autres sociétés de robotique, de RA et de technologie de son portefeuille. Nirav Tolia et Kevin O’Leary se sont associés pour combiner leur expérience commerciale et technologique et ont proposé à Bo et Rasmus une offre comprenant à la fois une redevance et un accord sur les actions. Lori Greiner a proposé de s’associer à Robert Herjavec s’il souhaitait s’associer pour combiner sa connaissance de la vente et du marketing de produits et sa passion pour le marché de la natation.

Parce que la fille de Robert était une nageuse de compétition et l’une des meilleures nageuses du pays, il pense qu’il connaît très bien le marché et veut vraiment conclure un accord avec TheMagic5, mais sans Lori. Bien qu’une guerre d’enchères commence avec les Sharks, Robert décide d’augmenter le montant de son investissement pour conclure un accord de partenariat avec TheMagic5. Robert offre à Bo et Rasmus 1 000 000 $ en échange de 6,5% du capital de la société qu’ils prennent finalement, citant que Robert est leur requin préféré.

