Shark Tank : TheMagic5, Tabby, Soapen et 54 trônes

Guest Shark et fondateur de la plate-forme de médias sociaux Next Door, Nirav Tolia, a rejoint les Sharks de longue date Mark Cuban, Lori Greiner, Robert Herjavec et Kevin O’Leary pour évaluer quatre entreprises à la recherche d’opportunités d’investissement. Les entrepreneurs et fondateurs de TheMagic5, Tabby, Soapen et 54 Thrones sont venus au Shark Tank pour présenter leurs entreprises et rechercher des investisseurs financiers qui peuvent également soutenir stratégiquement leurs entreprises. Les quatre entreprises ont quitté le Shark Tank avec des investissements des Sharks.

TheMagic5 reçoit des offres des 5 requins

Les natifs du Danemark, Bo Haaber et Rasmus Barfred, sont venus au Shark Tank dans l’espoir de s’associer à un requin prêt à investir 500 000 $ en échange de 2,5% du capital de leur entreprise, TheMagic5. Ils utilisent une technologie robotique avancée pour exécuter un algorithme d’ajustement qui associe les nageurs à des lunettes sur mesure à un prix abordable. Depuis le début de l’année, ils ont vendu plus de 1,5 million de dollars de lunettes sur mesure. Les Sharks sont plus enthousiasmés par la partie robotique de leur entreprise que par l’entreprise de lunettes dans laquelle ils sont actuellement.

Bo et Rasmus se sont retrouvés dans une position unique dans le Shark Tank lorsque les cinq Sharks leur ont proposé des offres d’investissement. Non seulement les cinq Sharks voulaient investir dans TheMagic5, mais ils se sont également lancés dans une guerre d’enchères en essayant de faire entrer l’entreprise dans leurs portefeuilles. En fin de compte, Bo et Rasmus ont accepté l’offre de Robert Herjavec d’investir 1 million de dollars en échange de 6,5% d’actions dans TheMagic5.

Tabby s’associe à Kevin O’Leary

Sterling Davis, Leigh D’Angelo et Nathan Kehn ont pour mission de changer ce que les gens pensent des amoureux des chats. Leur plate-forme de médias sociaux et de rencontres, Tabby, associe les amoureux des chats à l’aide de la technologie de balayage familière. Ils disposent également d’une communauté en ligne qui permet aux amoureux des chats de partager des informations sur les cafés pour chats, les opportunités de bénévolat, les événements, etc. Tabby a besoin d’aide à la fois pour le marketing et la distribution de son application et recherche un requin prêt à investir 300 000 $ en échange de 20 % de capitaux propres.

Malheureusement, tous les Sharks hésitent beaucoup à investir dans Tabby, à l’exception de Kevin O’Leary. Parce que Kevin fait partie de Base Paws, il possède le plus grand répertoire américain de propriétaires de chats, ce qui serait précieux pour la distribution de l’application Tabby. Kevin propose d’investir 300 000 $ en échange d’une participation de 30 % dans Tabby. Bien qu’ils essaient de contrer sans succès, le trio accepte toujours l’offre de Kevin et laisse le Shark Tank avec un accord.

Soapen obtient un accord de dernière minute avec Nirav Tolia

Les jeunes entrepreneurs Amanat Anand et Shubham Issar sont venus au Shark Tank pour présenter leur entreprise, Soapen. Cette façon amusante et efficace d’amener les enfants à se laver les mains peut réduire considérablement les maladies transmissibles qui peuvent être mortelles pour les enfants du monde entier. Dans l’espoir de s’associer à un requin qui peut les aider à commercialiser correctement leur produit et à réduire les coûts d’acquisition de clients, Amanat et Shubham recherchent un investisseur prêt à investir 100 000 $ dans l’entreprise en échange de 10% du capital de Soapen.

Bien que les requins aiment tous le produit, ils craignent qu’Amanat et Shubham n’aient pas compris comment vendre réellement leur produit. Ils estiment tous qu’il est trop tôt pour investir dans l’entreprise bien qu’ils soient très impressionnés par eux et par leur produit. Alors qu’ils sortaient du Shark Tank sans accord, Nirav Tolia a changé d’avis et a décidé de leur offrir 100 000 $ en échange de 10 % d’équité, cependant, il aimerait une redevance de 1 $/unité jusqu’à ce qu’il récupère 200 000 $. À ce stade, la redevance disparaîtra et il ne restera que la part des capitaux propres de 10 %. Ils sont ravis d’accepter l’offre de Nirav.

54 Thrones accepte une offre de Kevin O’Leary et Nirav Tolia

Christina Funke Tegbe a créé une ligne de soins de la peau inspirée de son héritage africain. Le nom de 54 Thrones représente les 54 pays d’Afrique et s’inspire de la beauté que sa patrie a à offrir. Sa gamme de produits capillaires et de soins de la peau au beurre de karité de qualité supérieure emprisonne l’hydratation de la tête aux pieds. Christina est à la recherche d’un partenaire d’investissement disposé à investir 250 000 $ en échange de 10 % des capitaux propres de son entreprise.

En raison de ses récents succès dans l’expansion de son offre de vente au détail dans des magasins tels que Sephora et Nordstrom, de nombreux Sharks ne pensent pas qu’ils puissent faire grand-chose pour l’aider en plus de fournir un soutien financier. Nirav Tolia et Kevin O’Leary décident de faire une offre à 54 Thrones. Grâce à des négociations avec Christina, ils acceptent d’investir 250 000 $ en échange de 17,5 % de capitaux propres.

