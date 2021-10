Shark Tank : vêtements de Kin, nourriture de soulèvement, loquet de lion et paskho

Fondatrice et PDG de la marque de vêtements Good American et partenaire fondatrice de Skims, Emma Grede, a rejoint Sharks Barbara Corcoran, Mark Cuban, Lori Greiner et Kevin O’Leary dans le Shark Tank pour évaluer quatre opportunités d’investissement potentielles. Kin Apparel, Uprising Food, Lion Latch et Paskho sont tous venus au Shark Tank dans l’espoir de s’associer aux investisseurs de Shark Tank pour les aider à développer et développer leurs activités. Bien que chaque entreprise ait donné des présentations convaincantes et divertissantes, une seule a quitté le Shark Tank avec un investissement des Sharks.

Kin Apparel s’associe à Lori Greiner et Emma Grede

Originaire du Bronx, Philomina Kane, révolutionne l’industrie des soins capillaires grâce à ses créations de vêtements. Kin Apparel propose des sweats à capuche avec des capuches extra-larges doublées de satin pour retenir l’humidité et réduire les frisottis tout en s’adaptant aux coiffures plus larges. Avec la passion d’aider les femmes noires à prendre soin de leurs cheveux et à les coiffer, Philomina a développé Kin Apparel en pensant à elles. Parce qu’elle a une chaîne YouTube avec un grand nombre d’abonnés, Philomina a du mal à garder des stocks et a besoin d’une aide financière pour sécuriser plus d’inventaire. Elle recherche un investisseur prêt à investir 200 000 $ dans la société en échange d’une participation de 10 % dans Kin Apparel.

Les Sharks se glissent-ils dans une bonne affaire avec ce vêtement doublé de satin ? #Aquarium à requins – Shark Tank (@ABCSharkTank) 9 octobre 2021

Bien que les Sharks craignent que sa valorisation ne soit trop élevée, ils comprennent que sa gamme de produits a du mérite, car elle a déjà vendu 355 000 $ au premier semestre 2021. Emma Grede est passionnée par le fait d’aider les femmes noires à devenir entrepreneures et fondatrices d’entreprise et veut investir dans Kin Apparel. Lori Greiner pense qu’elle peut également ajouter de la valeur à l’entreprise à travers le processus de fabrication. Ensemble, Emma et Lori offrent à Kin Apparel 200 000 $ pour 30 % de l’entreprise. Philomina accepte leur offre et est ravie de travailler avec deux femelles Sharks.

La nourriture du soulèvement frappe dans l’aquarium des requins

Le duo mari et femme, William et Kristen Schumacher, de Cincinnati, est venu au Shark Tank à la recherche d’un investisseur dans leur entreprise, Uprising Foods. Fabriqué à partir d’ingrédients de qualité supérieure, leur céto, leur paléo, leur pain sans produits laitiers et sans gluten, Uprising Food, aide les consommateurs à réduire leur apport en glucides tout en améliorant leur santé intestinale. Les Schumacher espèrent obtenir 500 000 $ pour injecter dans l’entreprise en échange d’une participation de 3 % dans Uprising Foods.

Prêt à faire une offre ? #Aquarium à requins – Shark Tank (@ABCSharkTank) 9 octobre 2021

Bien que leurs ventes soient la preuve que les consommateurs aiment leur produit, les Sharks s’inquiètent du manque de rentabilité de l’entreprise et de son taux de combustion élevé. Afin de maintenir l’activité de l’entreprise et de gagner en popularité, elle continuera à avoir besoin d’injections d’argent tout en continuant à dépenser de l’argent. Malheureusement, les Schumacher n’ont pas de chemin clair vers la rentabilité et manquent de positionnement clair pour justifier le prix élevé de leurs produits. Les Sharks refusent d’investir dans Uprising Food.

Lion Latch ne parvient pas à décrocher un investissement

L’enseignante et coach, Lerin Lockwood, a créé un produit simple et innovant pour aider les gens à ranger facilement leurs bagues pour éviter qu’ils ne se perdent dans leurs sacs à main et sacs de sport. Lion Latch est un petit boîtier en plastique qui se ferme avec un clip qui peut être attaché aux clés ou aux sacs afin que les bagues et autres petits objets de valeur (tels que les appareils auditifs) puissent être rangés sans se perdre dans des sacs plus grands. Lerin espère s’associer à un requin qui peut aider à trouver un fabricant de qualité et investir 150 000 $ en échange de 15 % de capitaux propres dans Lion Latch.

Qui s’accroche à cette entreprise de porte-clés sécurisée ? #Aquarium à requins – Shark Tank (@ABCSharkTank) 9 octobre 2021

Les Sharks apprécient sa ténacité et sa capacité à démarrer l’entreprise qu’elle est passée d’un simple produit prototypé en 3D à une unité vendable viable qui a généré plus de 500 000 $ de ventes. Bien que les Sharks pensent que le prix est juste et que le produit résout un problème sur le marché, ils ne pensent pas que Lion Latch est une entreprise d’investissement pour le moment. Parce que l’entreprise est petite et ne se compose que d’un produit très spécifique, les Sharks refusent d’investir dans Lion Latch.

Paskho quitte le Shark Tank les mains vides

Originaire de New York, Patrick Robinson n’est pas étranger à l’industrie de la mode. Après avoir passé la majeure partie de sa carrière professionnelle à travailler pour de grandes marques de design, Patrick s’est diversifié pour transformer la façon dont nous fabriquons et vendons des vêtements aux États-Unis. Paskho, l’entreprise de 6 ans de Robinson, a récemment lancé sa dernière initiative, Community Made, qui mobilise les couturières dans les communautés mal desservies à travers le pays et leur verse un salaire décent pour créer divers modèles de vêtements. Patrick est à la recherche d’un partenaire prêt à prendre un risque sur son expertise et à investir 500 000 $ en échange d’une participation de 2,5 % dans Paskho.

Cet entrepreneur de vêtements de qualité passera-t-il un accord avec un requin ? – Shark Tank (@ABCSharkTank) 9 octobre 2021

Les Sharks aiment le concept de Community Made, cependant, ils sont préoccupés par le manque de rentabilité et le déficit croissant que Paskho semble avoir. Ils estiment également que Patrick ne sait pas comment raconter adéquatement l’histoire du Community Made afin de vendre le concept aux consommateurs pour justifier des vêtements plus coûteux. Bien qu’il soit un designer très talentueux, les Sharks ne sont pas intéressés à faire affaire avec Patrick et refusent de lui faire une offre d’investissement.

À plus! Merci de nous avoir rejoint pour la première de #SharkTank Saison 1️⃣3️⃣ ! pic.twitter.com/xjuJpdP4AH – Shark Tank (@ABCSharkTank) 9 octobre 2021

Quelle entreprise présentée dans cet épisode de Shark Tank était votre préférée ? Auriez-vous investi dans l’une de ces entreprises? Commencez la conversation dans les commentaires ci-dessous!