Shark Tank : Wedfuly accepte 200 000 $ de Robert Herjavec

Originaire de Denver, Caroline Creidenberg était fatiguée d’être l’une des seules femmes ingénieurs en logiciel dans un secteur dominé par les hommes, elle a donc décidé de quitter le monde de la finance et de concentrer son temps et ses talents sur un marché qui la passionnait particulièrement. Grâce à la création de son application de planification de mariage, Wedfuly, Caroline a pu aider des centaines de couples qui, autrement, n’auraient peut-être pas pu se marier avec leur famille et leurs amis tout au long de la pandémie. Wedfuly permet aux invités d’assister à des mariages de n’importe où. L’attrait de la diffusion virtuelle d’un mariage permet aux couples d’abandonner le grand mariage blanc traditionnel au profit d’un mariage plus petit et plus intime tout en leur permettant de partager leur journée spéciale avec leurs proches.

Êtes-vous en train de dire « oui » à ce programme de mariage virtuel ? #Aquarium à requins – Shark Tank (@ABCSharkTank) 6 novembre 2021

Lorsque les couples s’inscrivent à Wedfuly, ils sont guidés à travers un classeur pour les aider à planifier leur mariage. Le jour du mariage, les couples installent des trépieds et des téléphones portables sous plusieurs angles tandis que les participants entrent dans une salle d’attente virtuelle. Les invités font l’expérience d’une présentation multimédia avec des images, de la musique, des diaporamas et plus encore jusqu’au début de la cérémonie. Depuis mars 2020, Wedfuly a aidé plus de 700 couples, réalisé plus de 1 000 000 $ de ventes avec une marge de 75 % et a déjà atteint la rentabilité. Caroline est venue au Shark Tank dans l’espoir de conclure un partenariat avec un requin prêt à investir 200 000 $ en échange de 5% des actions de Wedfuly.

J’aime Caroline @wedfuly – sa confiance, sa fougue, son énergie. Préoccupée, sa valorisation est élevée. Mais elle tient bon dans #SharkTank pic.twitter.com/fbNzXcu2hM – Daniel Lubetzky (@DanielLubetzky) 6 novembre 2021

Parce qu’il est déjà dans le domaine du mariage, Kevin O’Leary est très intéressé par la base de données clients que Caroline a créée. Il s’intéresse également au menu de modules complémentaires que Wedfuly propose et estime que ses entreprises pourraient être un moteur pour Wedfuly et vice versa. Il propose d’investir 200 000 $ en échange de 20 % de l’entreprise. Robert Herjavec offre à Caroline 200 000 $ pour 10 % d’équité. Parce qu’elle détient 100 % de l’entreprise, elle est très prudente quant à la part de propriété qu’elle cède. Elle accepte rapidement l’offre de Robert, faisant de lui le premier partenaire masculin de Wedfuly.

Concept intéressant.. Connaissez-vous quelqu’un qui a dû annuler son mariage pendant la pandémie ? #Aquarium à requins – Daymond John (@TheSharkDaymond) 6 novembre 2021

Que pensez-vous de la décision de Caroline de s’associer à Robert plutôt qu’à Kevin qui a déjà des contacts dans l’industrie du mariage et qui pourrait l’aider à grandir et à développer son entreprise ? Si vous étiez un requin, auriez-vous investi dans Wedfuly ? Commencez la conversation dans les commentaires ci-dessous!