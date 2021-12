Shark Tank: Wendy’s Gnome Shop, Ornament Anchor, The Real Elf et Santa’s Enchanted Mailbox

Espérant attirer des investisseurs stratégiques et financiers, quatre entreprises saisonnières ont présenté leurs portefeuilles de produits dans le Shark Tank. Mark Cuban, Lori Greiner, Barbara Corcoran, Daymond John et Kevin O’Leary ont envisagé des opportunités d’investissement avec Wendy’s Gnome Shop, Ornament Anchor, The Real Elf et Santa’s Enchanted Mailbox. Bien que toutes les entreprises aient contribué à répandre la joie des Fêtes dans le Shark Tank, seules deux sont restées avec des offres d’investissement en place. Continuez à lire pour en savoir plus!

Wendy’s Gnome Shop reçoit des offres de deux requins

Wendy Hoffmeister a transformé son passe-temps consistant à fabriquer des gnomes personnalisés en une entreprise rentable et en plein essor. Son entreprise, Wendy’s Gnome Shop, a connu une croissance explosive et cherche à s’associer à un requin qui peut l’aider à éloigner ses ventes d’Etsy pour augmenter ses bénéfices. À la recherche de 200 000 $ en échange de 20 % de capitaux propres, Wendy recherche un partenaire stratégique possédant des connaissances en marketing et en référencement qui peut l’aider à développer ses ventes directes aux consommateurs.

Après avoir vendu plus de 23 000 gnomes, Wendy’s Gnome Shop a enregistré près de 700 000 $ de ventes en huit mois environ. Non seulement ses ventes sont impressionnantes, mais Wendy réalise également déjà des bénéfices dans son entreprise, ce qui en fait un investissement attrayant pour un requin. Daymond John et Barbara Corcoran étendent leurs offres à Wendy’s Gnome Shop. Après plusieurs contre-offres entre Daymond et Barbara, Wendy décide de s’associer à Daymond John. Il investira 200 000 $ en échange de 30 % de capitaux propres.

Ornement Anchor quitte le Shark Tank sans accord

La famille Naqvi est de retour dans le Shark Tank avec une nouvelle opportunité d’investissement pour les Sharks. Leur dernière entreprise, Ornament Anchor, est une solution pour aider à empêcher les ornements inestimables de tomber de l’arbre de Noël. L’ancre d’ornement se fixe fermement aux branches des arbres, empêchant les ornements de glisser et de se casser. Les Naqvi recherchent un investisseur prêt à investir 90 000 $ dans leur entreprise en échange de 5 % de capitaux propres.

Bien qu’Ornement Anchor n’ait cessé d’augmenter ses ventes et que les Sharks soutiennent la passion de la famille, ils sont préoccupés par le prix et la valeur du produit. Ils sont également préoccupés par le fait que la famille Naqvi a récemment été dans le Shark Tank avec une entreprise différente. Ils ont peur de sauter d’opportunité en opportunité et ne sont pas totalement concentrés sur Ornements Ancre. Pour cette raison, les Sharks décident de ne pas prolonger l’offre d’investissement d’Ornement Anchor pour le moment.

Le vrai elfe s’associe à Barbara Corcoran

Plein d’énergie et de l’esprit de Noël, Tommy Holl était ravi de partager sa compagnie The Real Elf avec les Sharks. Habillé comme un elfe, Tommy peut préparer des messages de vacances personnalisés, des Elfgrams, ou peut assister à des événements en personne tels que des fêtes et des événements médiatiques d’entreprise. Cherchant à se créer un marché en ligne encore plus accessible, Tommy recherche un investissement de 125 000 $ dans The Real Elf en échange de 25 % de capitaux propres.

Barbara Corcoran aime l’esprit de Tommy et veut le voir réussir. Elle est également touchée par son histoire de survie au cancer et son désir de redonner à une organisation, Imerman Angels, qui l’a soutenu tout au long de son combat. Barbara accepte d’investir 125 000 $ dans The Real Elf en échange de 35 % de capitaux propres. Barbara fournit certaines stipulations à son investissement, 75 000 $ seront sous forme de prêt tandis que les 50 000 $ restants seront un investissement en espèces. Elle aimerait également que Tommy reverse la moitié de ses ventes à une organisation contre le cancer comme Imerman Angels. Tommy accepte immédiatement son offre.

La boîte aux lettres enchantée du Père Noël ne livre pas

Elisa et Chris Cirri avaient pour mission de créer la magie des Fêtes pour leur famille lorsqu’ils ont créé leur produit, Santa’s Enchanted Mailbox. Les enfants placent simplement leurs lettres, photos et listes de Noël dans une enveloppe magique qui peut ensuite être insérée dans la boîte aux lettres spéciale. Lorsqu’ils ouvrent la boîte aux lettres quelques secondes plus tard, la lettre a disparu et a été livrée directement au pôle Nord, laissant les enfants fascinés par la magie de Noël.

Les Cirri sont à la recherche d’un investisseur stratégique prêt à investir 150 000 $ dans l’entreprise en échange d’une participation de 30 % dans la boîte aux lettres enchantée de Satna. Parce qu’ils ont opté pour la licence de leur produit et que cet accord a maintenant expiré, Elisa et Chris doivent s’associer à un requin qui peut les aider à établir une relation avec un fabricant et à réduire le coût de leur produit. Bien que les requins aiment le produit, ils sont préoccupés par la complexité de leur activité actuelle. Les Sharks refusent d’étendre une offre à la boîte aux lettres enchantée du Père Noël.

Que pensez-vous des entreprises présentées dans cet épisode de Shark Tank ? Si vous étiez un requin, dans quelle entreprise auriez-vous investi ? Pensez-vous qu’ils ont fait une erreur en n’investissant pas dans Ornament Anchor ou Santa’s Enchanted Mailbox ? Commencez la conversation dans les commentaires ci-dessous!