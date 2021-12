Shark Tank: Zach et Zoe Sweet Bee Farm accepte 200 000 $ de Barbara Corcoran

Il y a cinq ans, la famille Johnson avait pour mission d’aider à soulager les allergies sévères de leur jeune fils qui le laissaient souvent hospitalisé, incapable de respirer. En introduisant du miel brut dans son alimentation, la famille a remarqué que la consommation de pollen résiduel aidait à soulager les allergies de Zach année après année. La famille Johnson a commencé à cultiver ses propres abeilles pour pouvoir fournir à Zach un approvisionnement continu en miel brut, non transformé, sans pesticides ni additifs. Ils ont appris que le miel qui est fréquemment vendu dans les magasins a été transformé, supprimant ainsi la plupart des avantages bénéfiques pour la santé. Cela les a incités à vendre leur propre miel et leur entreprise, Zach and Zoe Sweet Bee Farm, est née.

Après le lancement en 2020, Zach et Zoe Sweet Bee Farm ont vendu pour 401 000 $ de leur miel de spécialité. En 2021, ils ont déjà doublé ce nombre et espèrent franchir le million de dollars de ventes. Actuellement, la famille Johnson mélange manuellement son miel avec des superaliments et emballe le produit elle-même. Ils vendent leur produit à un supplément de 25% en raison du mélange de superaliments en vedette. Ils espèrent s’associer à un requin qui peut les aider à établir une relation avec un copacker afin qu’ils puissent faire évoluer leur entreprise pour s’adapter à leur croissance récente. Zach et Zoe Sweet Bee Farm sont venus au Shark Tank dans l’espoir d’acquérir un investissement de 150 000 $ en échange de 10 % du capital de leur entreprise.

Les requins aiment le goût du produit et sont très impressionnés par le fait qu’ils sont déjà une entreprise rentable avec des marges de 23%. Ils vendent également directement aux consommateurs et tentent de percer dans l’espace de vente au détail avec leur récent partenariat avec Target. Cependant, ils craignent qu’il y ait des complexités et des difficultés avec la mise à l’échelle et la croissance de l’entreprise. Barbara Corcoran et Kevin O’Leary décident tous deux d’étendre leurs offres à Zach et Zoe Sweet Bee Farm. Kevin leur propose une offre de redevance, ne nécessitant aucun échange d’actions. Barbara propose d’investir 200 000 $ en échange de 20 % de capitaux propres. Parce qu’ils pensent que Barbara est le meilleur partenaire pour eux et qu’elle peut les aider à développer leur marque et à entrer dans les magasins de détail, ils contre-offrent et acceptent l’investissement de 15% du capital de Zach et Zoe Sweet Bee Farm.

