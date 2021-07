Shark Week a-t-il envoyé le mauvais message avec le spécial Sharknado de Ian Ziering et Tara Reid ?

The Weeknd en concert en 2012. Crédit photo : David Hwang The Weeknd s’est officiellement lancé dans un tour de table de 2 millions de dollars pour Songfinch, une plate-forme à travers laquelle les fans peuvent commander des chansons personnalisées créées par des musiciens professionnels. Songfinch, basé à Chicago, a récemment détaillé son tour de table […] More