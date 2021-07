Sharkbanz Fishing, le premier appareil qui fait fuir les requins en pêchant | Vie

in

En Espagne, nous n’avons pas ce problème, mais apparemment, dans de nombreux endroits, les pêcheurs perdent une bonne partie de leurs captures, à cause des requins.

Pour un requin un poisson pris à l’hameçon est une proie facile à attraper, et très appétissant. Pour un pêcheur, cela devient une prise perdue qu’il poursuit depuis des heures.

Dans de nombreux pays tropicaux et en haute mer, une grande partie des prises des pêcheurs se retrouve dans l’estomac du requin.

Pêche Sharkbanz – le Zeppelin c’est une sorte de fil à plomb avec une fonction unique : effrayer les requins sans affecter les poissons. Vous pouvez le voir dans cette vidéo :

Comment fonctionne cet appareil et pourquoi n’affecte-t-il que les requins, mais pas les poissons ?

Il y a quelques semaines, on pouvait voir Mark Zuckerberg surfer avec un curieux bracelet de cheville.

C’est le bracelet Sharkbanz, devenu à la mode chez les célébrités car repousse les requins. Le Zeppelin de Sharkbanz Fishing bénéficie de la même technologie.

Il utilise un système développé par des biologistes marins, émetteurs magnétiques qui perturbent le système d’électroréception que les requins ont, créant une sensation très désagréable qui les chasse sans les abîmer.

Comme les poissons ne possèdent pas ces électrorécepteurs, ils ne sont pas affectés par le champ magnétique.

Le Zeppelin de Sharkbanz Fishing est une sorte de fil à plomb qui est placé au début de la ligne, sous le crochet.

Il a une portée comprise entre 1 et 2 mètres, créant un champ magnétique qui protège l’hameçon, et l’attrape. En outre ne nécessite aucun type de batterie ou de recharge, et est fait de plastique biodégradable qui ne pollue pas.

D’après ce que vous voyez dans la vidéo et d’autres que la société a publiées, il semble que cela fonctionne assez bien. Il est approuvé par plusieurs biologistes et pêcheurs célèbres, qui disent l’avoir testé sur des bancs de requins infectés, et aucun n’a pris ses prises.

Nous ne l’avons pas trouvé à vendre en Espagne, mais si vous êtes intéressé, vous pouvez l’acheter sur leur site Web au prix de 75 $.