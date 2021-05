Le baiser de Sharon Carter et Steve Roger dans Captain America: Civil War a encore énervé certains fans de Marvel et, depuis son retour au MCU, Emily VanCamp a constamment été interrogée sur le sujet. Avec cela, elle nous donne maintenant une idée plus précise de ses pensées sur le baiser et, dans une interview plus récente, l’actrice a révélé ses sentiments compliqués à propos du moment de division de la guerre civile.