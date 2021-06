Sharon Chuter lance Uoma de Sharon C. chez Walmart – WWD

Sharon Chuter, fondatrice de Uoma Beauty et de la campagne Pull Up for Change, ajoute une autre marque à sa liste de projets.

Appelée Uoma par Sharon C., la marque sera lancée sur son propre site Web et chez Walmart le 18 juin. Elle couvre les soins de la peau et les cosmétiques de couleur. Les prix varient de 6 $ à 24 $, et des sources de l’industrie s’attendent à ce que la marque atteigne 40 millions de dollars de ventes au détail pour sa première année sur le marché.

Les six premières unités de gestion des stocks incluent le Go Awf! Lingettes nettoyantes activées par l’eau 2 en 1, Go Awf! Au Natural Cleansing Oil, Supa’Natural Glow Vitamin C Serum, It’s Complicated Glossy Lip Tint & Oil, Flawless IRL Foundation et Badder Boom Volumizing Mascara.

Chuter a qualifié la ligne de « radicalement inclusive », mais pas seulement à cause des 30 teintes dans lesquelles son fond de teint est disponible.

“Ma marque est actuellement saluée comme inclusive, mais tous ceux qui me connaissent savent que je vais même appeler mes propres taureaux”, a déclaré Chuter. « La vérité est que l’inclusivité va au-delà de la couleur de la peau, et même si la barre est si basse dans cette industrie, aucune marque de beauté ne se décline dans toutes les couleurs, tous les styles de vie ou tous les budgets. J’avais une mission, j’ai dit que je voulais rendre cette industrie moins exclusive. Je voulais vraiment créer un espace où tout le monde pourrait se sentir le bienvenu.

À cette fin, Walmart était idéal pour Chuter, et la société l’a d’abord contactée l’année dernière sur Instagram pour voir comment ils pourraient s’associer à l’avenir. « Ils desservent 90 pour cent de l’Amérique. Tout le monde y va, c’est extrêmement démocratique, et les gens y vont pour différentes raisons. Une large distribution était importante pour moi, alors quand ils sont venus à la table avec 3 365 magasins, je savais que ça allait dans un endroit qui ne couperait pas les gens », a-t-elle déclaré.

Du côté de Walmart, l’introduction d’Uoma par Sharon C. est emblématique de la façon dont le détaillant repense sa matrice de marque.

“C’est l’un des plus grands lancements que nous réalisons dans l’histoire de Walmart”, a déclaré Musab Balbale, vice-président de la beauté chez Walmart Inc. “Le lancement représente la direction dans laquelle nous nous dirigeons, apportant plus d’énergie dans la catégorie, en se concentrant sur les valeurs dont nous nous soucions, tels que l’environnement, la propreté des produits et la diversité de notre base de marques et des consommateurs que nous voulons représenter.

Balbale a déclaré que la marque était un autre jeu pour les consommateurs de la génération Z, qui viennent en nombre croissant chez Walmart. “Nous voyons des clients plus jeunes revenir dans nos magasins d’une manière rafraîchissante”, a-t-il déclaré. « La marque est inspirée de la génération Z, et c’est une marque vraiment inclusive qui s’adresse à de multiples publics. L’accent est mis sur une marque propre dans sa formulation et durable dans son emballage. Nous pensons que ce sera particulièrement en résonance avec le jeune consommateur qui vient dans les magasins Walmart à un rythme croissant. »

Balbale a ajouté que dans un paysage post-coronavirus, des thèmes comme la durabilité étaient primordiaux pour attirer plus de consommateurs. « Sharon en parle beaucoup. Nous sommes devenus plus conscients de notre responsabilité envers l’environnement, nous sommes devenus plus conscients de notre responsabilité envers notre corps », a déclaré Balbale. « Il y a une accélération et une concentration sur des ingrédients propres et des produits durables. »

La durabilité a également été une force directrice pour Chuter – les lingettes de maquillage sont biodégradables et l’emballage de l’huile démaquillante est en plastique recyclé – et elle a éliminé les cartons unitaires et les testeurs de produit. Au lieu de cela, chaque produit aura un code QR scannable pour que les consommateurs puissent essayer virtuellement les formules. “J’ai éliminé les déchets et mis toutes les informations dans les codes QR”, a déclaré Chuter. « Nous avons intégré la technologie de manière folle. C’est une façon plus nouvelle génération de magasiner.

Alors même que la beauté de prestige démocratise sa distribution, comme par le biais du partenariat de Sephora avec Kohl’s Corp. ou du partenariat d’Ulta Beauty avec Target Corp., Balbale a déclaré que les marques ciblées à des prix de masse dépassent les attentes. “Nous voyons des marques qui ont un point de vue très précis sur leurs formulations et sur le client à qui elles s’adressent, se débrouillent très bien d’une manière qui surpasse de loin la taille du budget marketing de la marque”, a-t-il déclaré. mentionné.

