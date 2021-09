Sharon exprime sa frustration avec Ted dans l’épisode 8 Aperçu

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

L’épisode à venir de Ted Lasso montre le Dr Sharon Fieldstone (Sarah Niles) exprimant sa frustration envers Ted (Jason Sudeikis) alors qu’il refuse de s’ouvrir pendant leurs sessions. Sharon parle à sa thérapeute Bridget et lui parle de l’entraîneur de l’AFC Richmond. Bridget dit à Sharon qu’elle et Ted se ressemblent beaucoup dans le sens où ils détournent une conversation chaque fois qu’ils se sentent vulnérables. Bridget dit alors à Sharon que la seule façon pour Ted de s’ouvrir est qu’elle baisse sa garde et le rencontre à mi-chemin.

Bien que Sharon ne soit pas satisfaite de ses discussions avec Ted, elle a fait des progrès avec lui. Lorsque la saison 2 a commencé, Ted ne voulait rien avoir à faire avec un psychologue du sport en raison de ses antécédents avec des thérapeutes. Mais une fois qu’il a eu une crise de panique lors d’un match récent, Ted a décidé de prendre rendez-vous avec Sharon. Il sera intéressant de voir si Ted et Sharon s’ouvrent l’un à l’autre.

Au cours de l’été, PopCulture.com a rencontré Niles qui est nouveau dans la série. Elle a révélé comment elle s’était préparée pour le rôle de Sharon. “J’ai regardé le documentaire de Michael Jordan”, a déclaré Niles à PopCulture, mentionnant qu’elle avait regardé The Last Dance avant d’auditionner pour Ted Lasso. “J’étais assez fasciné par la façon dont les joueurs étaient. Pour moi, c’était comme Shakespeare, parce que vous pouviez voir comment ils jouaient, leurs personnages, ce qui se passait, quelque chose sur leur personnalité, ce qui les limitait et ce qu’ils pourraient réellement avaient besoin en termes de communication. C’était vraiment intéressant de regarder ça. “

Niles étant l’un des nouveaux membres de la distribution, elle a admis être un peu nerveuse lorsqu’elle a commencé le tournage de la saison 2. “C’était merveilleux, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de vous sentir un peu malade dans la gorge. Genre, oh, c’est le premier jour d’école », a déclaré Niles. “Est-ce que je vais être assez bon ? Est-ce que c’était la bonne décision de me choisir ? Vous avez toutes ces pensées et vous les mettez de côté. Mais Jason était… il m’a donné plein d’informations, ses idées sur le personnage . Il m’a vraiment soutenu, tout comme une grande partie de l’équipe de rédaction qui nous contactait toujours, et c’était juste une joie. C’était si drôle d’être sur ce plateau et de travailler avec ces gens ? J’étais ravi. ”

L’épisode 8 de la saison 2 de Ted Lasso commence à être diffusé sur Apple TV+ vendredi. Après cela, il y aura quatre autres épisodes avant la fin de la deuxième saison de Ted Lasso. La série a été renouvelée pour une troisième saison.