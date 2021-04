Sharon Osbourne Cohost a souffert du SSPT à la suite d’un débat houleux en ondes

Sharon Osbourne, responsable de l’industrie de la musique et personnalité de la télévision, fait maintenant face à davantage d’accusations après une discussion animée le mois dernier sur The Talk.

Ce qui a commencé comme une discussion sur Piers Morgan – et s’est terminé par un échange houleux sur la race en général – a maintenant radicalement changé la carrière de Sharon Osbourne. Au cours de l’épisode du 10 mars de The Talk, Osbourne a défendu Piers Morgan et ses opinions sur Megan Markle, tout en se demandant vivement s’il était juste de la traiter de raciste. Auparavant, Morgan avait été renvoyée de Good Morning Britain après avoir vivement critiqué Markle et remis en question ses affirmations lors de son entretien précédent avec Oprah Winfrey.

Osbourne, après avoir d’abord défendu Morgan sur Twitter, a été immédiatement mis sur la sellette par Sheryl Underwood, co-animatrice de The Talk. Osbourne, qui a affirmé avoir été prise en embuscade à l’antenne, s’est hérissée en retour: «Éduquez-moi, dites-moi quand vous l’avez entendu dire des choses racistes», a demandé Osbourne à Underwood. «J’ai vraiment l’impression d’être sur le point d’être placé sur une chaise électrique parce que j’ai un ami, que beaucoup de gens considèrent comme raciste, alors ça fait de moi un raciste?»

Ce fut le début d’un long va-et-vient entre les deux femmes, avec peu de résolu. Peu de temps après, Osbourne a été congédié et le spectacle a été mis en pause indéfinie.

Maintenant, le montrer sur la bonne voie sans Osbourne. Mais Underwood dit que le débat lui a causé un “ traumatisme ” et un “ SSPT ” qu’elle essaie de surmonter.

Underwood a ouvert à froid l’émission du 12 avril en notant qu’Osbourne avait volontairement quitté The Talk, tout en soulignant une expérience dommageable. «J’ai l’impression d’avoir été dans le SSPT, parce que c’était un traumatisme», a raconté Underwood, tout en remerciant ses co-hôtes et son public restants d’avoir laissé un «espace sûr» pour débattre des problèmes.

«Je ne voulais pas aggraver les choses avec Sharon parce que je pensais avoir une conversation avec un ami, mais aussi je savais que je devais être un exemple pour que les autres suivent parce que je ne voulais pas être perçu comme le noir en colère. femme, et cela m’a vraiment fait peur », a déclaré Underwood. «Je ne voulais pas être ça, et je voulais rester calme et rester concentré, et c’est difficile de revenir à ce jour parce que je ressens juste le traumatisme. Je me sens craintif, appréhendé.

Alors que l’émission elle-même était sombre, le débat entre les deux hommes ne s’est pas arrêté le 10 mars. Dans les jours qui ont suivi le licenciement d’Osbourne par CBS, Underwood a affirmé qu’Osbourne n’avait jamais appelé pour s’excuser. C’est une affirmation fortement contestée par Osbourne – tout en publiant des SMS sans réponse pour le prouver. Maintenant, la question est de savoir si The Talk peut surmonter la controverse et ressusciter ses cotes de jour en baisse.