Sharon Osbourne a fait sauter le Enquêteur national pour avoir apparemment prévu de publier une histoire sur Kelly Osbourne affirmant que l’homme de 37 ans « a pris énormément de poids » ces derniers temps.

Le mardi (30 novembre), Kelly a partagé une capture d’écran sur Histoire Instagram de ce qui semblait être un e-mail de Enquêteur national qui lui a demandé de commenter l’histoire à venir qui disait que Sharon et OzzyLa fille de » a fait face au stress de sa rechute en mangeant « .

Alors que le message non vérifié disait que Kelly devrait répondre au magazine tabloïd et à son rédacteur en chef, Dan Dolan, si elle a un commentaire sur l’histoire, Kelly a partagé l’e-mail sur ses réseaux sociaux et a inclus le commentaire suivant : « C’est ce à quoi je dois faire face quotidiennement. N’hésitez pas à envoyer un e-mail Dan et dis-lui ce que tu penses d’eux qui me font honte. »

Plus tôt aujourd’hui, Sharon – qui a toujours été franc et controversé – l’a prise Twitter pour partager un message qu’elle a elle-même écrit à Dan concernant le sujet. Elle y dit : « Dan, je crois que vous publiez une histoire sur Kelly concernant sa prise de poids cette année. Vous justifiez l’histoire en disant que des sources craignent qu’elle n’attrape le covid. Le monde s’inquiète d’attraper le covid -gros, maigre, vieux, jeune – même les chiens et les chats.

« Vous vous appelez journaliste, mais c’est risible. N’êtes-vous pas informé sur les jeunes filles et sur la façon dont l’image corporelle peut avoir un impact sur leur santé mentale ?

« Kelly a connu une année particulièrement mauvaise. Elle a pris du recul par rapport aux yeux du public pour travailler sur elle-même. Elle va incroyablement bien et notre famille est très fière d’elle. Si vous ne pouvez pas lui donner la dignité de se promener avec moi un dimanche matin dans notre quartier sans l’humilier et la rabaisser en commentant son apparence, tout ce que je peux dire, c’est HONTE À VOUS.

« Vous n’êtes qu’un bottom feeder avec un manque d’empathie qui travaille pour une blague d’un magazine qui n’est rien de plus qu’une bande dessinée. »

En avril, Kelly a révélé publiquement qu’elle avait brièvement rechuté après près de quatre ans d’abstinence. Elle a dit plus tard qu’une « dépression nerveuse » avait contribué à sa rechute, expliquant à Supplémentaire: « Je suis un toxicomane et j’avais pensé que j’avais assez de temps à mon actif, et que je pouvais boire comme une personne normale. Et il s’avère que je ne peux pas, et je ne serai jamais normal. Je ne sais même pas pourquoi je Essayé. »

La personnalité de la télé-réalité a poursuivi en disant à propos de ses luttes contre l’alcool: « C’est quelque chose que je vais combattre pour le reste de ma vie. Cela ne sera jamais facile. En étant responsable et en prenant en charge votre propre voyage et en partageant ce que vous pouvez allez-y même si vous pouvez aider d’autres personnes. C’est pourquoi j’ai été franc, j’aurais pu m’asseoir ici et personne ne le saurait.

Le jour de son 37e anniversaire fin octobre, Kelly a écrit dans un Instagram poste qu’elle était maintenant sobre depuis cinq mois.

« Je suis rempli de tellement de gratitude que c’en est presque écrasant! » elle a dit.

L’année dernière, Kelly a déclaré qu’elle avait perdu 85 livres après avoir subi une opération de la manche gastrique.

« J’ai été opéré ; je m’en fous de ce que quelqu’un a à dire » Osbourne dit sur le « Hollywood brut » Podcast. « Je l’ai fait, j’en suis fier, ils peuvent sucer de la merde. J’ai fait le manchon gastrique. Tout ce qu’il fait, c’est changer la forme de ton ventre. Je l’ai compris il y a presque deux ans. Je ne mentirai jamais à ce sujet C’est la meilleure chose que j’aie jamais faite.

Kelly a ajouté qu’elle devait encore travailler dur et s’en tenir à son régime alimentaire pour maintenir son poids.

« Le genre d’opération que j’ai subi… si vous ne faites pas d’exercice et que vous ne mangez pas bien, vous prenez du poids. Tout ce que cela fait, c’est vous déplacer dans la bonne direction », a-t-elle déclaré. « Donc, quiconque envisage de faire quelque chose comme ça, pense vraiment à ça. »

« Cela fait deux ans que je travaille là-dessus », a-t-elle poursuivi. « Découvrir si je voulais être dans ce [Hollywood] l’industrie, déterminer si j’étais même capable de perdre ce poids. Je l’ai fait et j’ai compris que je voulais continuer. Je n’ai fait ça pour personne. Ce fut un long processus, et maintenant je suis ici et tout le monde le remarque. »



pic.twitter.com/W7jyOrJvTP – Sharon Osbourne (@MrsSOsbourne) 1er décembre 2021

Mots clés:

Ozzy Osbourne

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).