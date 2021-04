Sharon Osbourne: Le prince Harry est “ le garçon de l’affiche ” pour le privilège blanc ⋆ .

Sharon Osbourne a décidé de continuer sa tournée «I’m Not a Racist». Cette fois, Sharon a fait appel à l’oreille sympathique d’un apologiste suprémaciste blanc prétendant être un allié, Bill Maher. Sharon est apparue sur HBO en temps réel pour discuter de sa sortie de The Talk et de son amitié avec Piers Morgan. Dans un segment de treize minutes de trop, non seulement Bill a excusé le comportement de Sharon, mais lui et Sharon ont mal interprété ce que Harry et Meghan ont dit dans leur interview à Oprah. Bill et Sharon ont tous deux ignoré le fait que Meghan a déclaré qu’elle n’était pas protégée et suicidaire et ont attribué à Sussexit le fait que Meghan et Harry étaient malheureux. Sharon est allée jusqu’à dire qu’Harry était «le garçon d’affiche» pour le privilège blanc (ignorant le fait qu’elle aussi est une enfant d’affiche pour ce même privilège blanc mais je m’éloigne du sujet).

Sharon a également qualifié Harry de personnage antipathique, affirmant qu’il était en colère que son père lui ait coupé la parole. Sharon a complètement ignoré qu’Harry avait peur lorsque son père a refusé de répondre à ses appels après que le palais ait divulgué l’emplacement de sa famille (Harry), puis a retiré leur sécurité. À un moment donné, Bill a allègrement gaspillé les expériences des Noirs et des Marrons en déclarant que les personnes (blanches) ont le droit de «ne pas être d’accord» avec les expériences du BIPOC, mais cela ne les rend pas racistes. Soupir spirituel profond. Voici quelques extraits de l’interview provoquant le vomissement:

Osbourne: Je suis en colère, je suis blessé [but] Je suis un combattant. J’ai été appelé tant de choses dans ma vie. Je suis tellement habitué à être appelé des noms, mais un raciste est celui que je ne prendrai pas.

Maher: Vous devez être d’accord avec tout ce que dit Meghan Markle ou vous êtes raciste.

Osbourne: J’essaie de revenir en arrière et de penser aux mots que quelqu’un qui est censé être un expert en langage réveillé est acceptable aujourd’hui. Dire que cela lui a enlevé ses sentiments et qu’elle a droit à ses sentiments et qu’elle a été dépouillée de ceux-ci par Piers. Qu’elle avait des problèmes mentaux parce qu’elle était malheureuse et qu’il la dépouillait de ses sentiments auxquels elle avait droit. Maher: [Laughs] Je suis sûr que quand elle s’est mariée avec le prince Harry, elle a pensé que ça allait être comme un film de Disney comme si j’épousais le prince.

Osbourne: Non, elle a dit que je me sentais comme la petite sirène.

Maher: Ce n’est pas glamour et je suis sûr que la famille royale était froide avec elle. Cela aurait-il pu être à cause du racisme? Peut-être. Aussi, je pense qu’ils sont juste froids. Certaines d’entre elles étaient du racisme et d’autres qu’elle considérait simplement comme du racisme. Non, ils sont froids pour tout le monde. Fille. Maher lit une citation d’Elaine Welteroth: “ Je pense que lorsque vous niez à une femme, ou à une femme ou à une couleur, leur vérité et leurs expériences, vous ne les niez pas seulement, vous niez celle de chaque femme et femme de couleur qui voit eux-mêmes dans l’histoire de cette personne. Maher: Douter d’elle, ce n’est pas la même chose que nier.

Osbourne: Non, ce n’est pas le cas. Elle a droit à son opinion, Piers a droit au sien.

Maher: Je n’étais pas d’accord avec tout ce qu’elle a dit. Elle a dit qu’Harry avait le poids du monde sur ses épaules. Ah bon? Il est sixième sur le trône.

Osbourne: Vous savez où on dit privilège blanc? Juste là, avec Harry. C’est le garçon de l’affiche. Il est assis là et dit que papa l’a interrompu et qu’il en a trop envie. Vous ne pouvez pas ressentir d’empathie pour cela. Vous êtes un jeune homme sain et instruit. Vous pouvez faire ce que vous voulez.

Maher: Et ils vivent dans un manoir géant à côté d’Oprah. Maher: Ce que je veux dire, c’est que vous ne pouvez pas juger tout le monde par son pire moment. Peut-être que vous avez perdu votre sang-froid. Que diriez-vous simplement «je ne devrais pas faire ça. Je ne le referai plus. Nous pourrions tous faire mieux, mais cette idée et cette culture maintenant dont les gens ont besoin pour s’éduquer et s’endoctriner. Je suis désolé, j’ai 65 ans, vous avez 68 ans. Je sais qui je suis. Je n’ai pas besoin de rééducation. Vous avez fait le tour du monde, vous avez été avec les A-listers et le rock et le rock. Comme si vous aviez besoin de ‘huh race, dites-moi tout à ce sujet.’ C’est de la fantaisie. Osbourne: Cela change de jour en jour ce qui est correct et ce qui ne l’est pas. Elaine a donné [White Fragility] tome. Je l’ai lu et certains d’entre eux sont très instructifs et l’autre avec lequel je ne suis pas d’accord.

Maher: L’idée là-dedans est que vous avez deux choix si vous êtes blanc. Vous êtes soit raciste, soit vous êtes raciste et vous ne le savez pas.

[From Bill Maher on HBO]

Bill Maher est le type d’outil le plus dangereux pour la suprématie blanche. Il prétend être un allié mais il finit toujours par se normaliser en étant un apologiste de la suprématie blanche. Dire que vous ne pouvez pas juger les gens en fonction de ce qu’ils font dans leur pire moment est une pure connerie. Lorsque la pression est exercée sur une personne, ce qu’elle ressent vraiment revient TOUJOURS à la surface. J’ai eu des moments où j’ai dit des choses horribles et je les possède. Ils étaient ce que je ressentais à l’époque et même si mes sentiments ont changé, cela n’enlève rien à ce que j’ai dit.

Je suis également fatigué que des Blancs comme Bill et Sharon disent au BIPOC que le BIPOC a droit à leur «opinion» et que les racistes ont droit à la leur. Non Bill, les expériences du BIPOC ne sont PAS leur opinion. C’est leur EXPÉRIENCE et ni Bill, ni Sharon ni Piers n’ont le droit de dire au BIPOC que leurs expériences sont incroyables, surtout quand il a fallu être courageux pour les partager.

Être en désaccord avec un BIPOC ne fait pas de vous un raciste, mais refuser au BIPOC son humanité et ses expériences de racisme, qu’il soit secret ou ouvert, est raciste. J’en ai assez que des gens comme Sharon, Piers et Bill disent à Meghan, une femme de couleur (et par extension d’autres BIPOC), qu’elle a quitté la famille royale parce que ce n’était pas un conte de fées et parce qu’elle était malheureuse. Meghan a été littéralement décriée et intimidée tous les jours pendant quatre foutues années dans les médias, mais Bill, Sharon et Piers disent qu’elle est partie parce que le travail n’était pas glamour? F * ck hors d’ici avec ce BS.

Ce qui est également risible, c’est la façon dont Sharon se sent en droit de faire connaître sa version de l’histoire (lisez pleurnicher) et nous (le public) sommes censés être assez aimables pour écouter malgré le fait de voir son comportement en temps réel. Pourtant, elle pense que Meghan n’a pas le même droit. Dites-nous pourquoi Sharon? Bill n’a jamais expliqué comment Piers avait utilisé sa plate-forme pendant QUATRE ANS pour calomnier et intimider une femme qu’il avait rencontrée une fois. Bill n’a pas repoussé les mensonges de Sharon, comme ne jamais utiliser le mot «ghetto» (voir ci-dessous). Bill n’a pas non plus expliqué comment Sharon avait juré et manqué de respect à ses coanimateurs noirs à la télévision en direct. Bill a plutôt balayé les rumeurs sur la façon dont Sharon avait intimidé ses co-animateurs du BIPOC dans les coulisses avec des insultes racistes et homophobes. Bill a assimilé l’expression de ses griefs à propos du racisme à du «mouchard».

Les racistes ignorent ce que Meghan a réellement dit et choisissent ses mots pour éviter de se confronter à leurs propres préjugés. Malheureusement, des gens comme Sharon et Bill ne s’éduqueront jamais. Ce sont les types les plus dangereux de suprémacistes blancs. Ils préfèrent les victimes du gaslight au lieu d’assumer la responsabilité de leurs propres actions. Et comme Bill l’a admis, ils évitent délibérément de s’instruire et de vérifier leur privilège parce que cela signifierait qu’ils devraient changer. Les apologistes comme Bill et Sharon devraient également reconnaître qu’ils jouent un rôle dans la perpétuation de la suprématie blanche par ignorance volontaire.

Voici un extrait de l’interview:

Tucker Carlson normalise les suprémacistes blancs pour les téléspectateurs de droite. Bill Maher normalise les suprémacistes blancs pour les téléspectateurs libéraux. Ce dernier est beaucoup plus nocif. pic.twitter.com/VhWEgUXlB3 – ChuckModi (@ ChuckModi1) 17 avril 2021

Il semble également que Sharon attaque toujours les femmes noires pour avoir dénoncé les abus qu’elles ont subis aux mains de Sharon. La mère de Holly Robinson Pete a posté ceci sur Twitter.

. @ MrsSOsbourne ne va PAS traiter ma fille de menteuse «mécontente». Non seulement vous l’avez appelée «ghetto» à plusieurs reprises, mais vous avez conçu son tir ET m’a menacé lorsque je vous ai confronté avec «j’ai plus d’argent que vous Dolores. Je vais vous poursuivre en justice!” Arrêtez de mentir / pleurnicher / blâmer Grandir https://t.co/VmbEZNfb6U – DoloresRobinson (@DoloresRobinson) 17 avril 2021

Sharon utilise le mot «ghetto»

6. Après que @hollyrpeete ait déclaré la semaine dernière que Sharon Osbourne l’appelait «ghetto», non seulement Osbourne l’a nié, mais elle a nié avoir jamais utilisé le mot sauf pour faire référence aux ghettos nazis. Mais en 2011, elle a qualifié @LeahRemini de «ghetto», à cause de sa façon de parler. pic.twitter.com/EfScyegqso – Yashar Ali 🐘 (@yashar) 16 mars 2021