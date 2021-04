Sharon Osbourne: “ On m’a appelé beaucoup de choses, mais un raciste que je ne prendrai pas ”

Sharon Osbourne dit qu’elle est “en colère” et “blessée” à cause de sa sortie du CBS spectacle “Le discours” suite à sa défense émotionnelle de copain Piers Morganla critique de Meghan Markle.

Ozzy Osbournela femme et le gérant de la femme sont apparus dans l’épisode de HBOde “En temps réel avec Bill Maher”, où elle s’est défendue sur les affirmations qu’elle était «raciste» et a accusé la controverse de ne pas être en mesure de suivre l’évolution des normes acceptables du langage «réveillé».

Dans l’épisode susmentionné de “Le discours”, Osbourne et co-animateur Sheryl Underwood est entré dans un débat houleux sur le racisme après Osbourne défendu Morgan pour ses commentaires controversés sur Duchesse Meghan. Pendant l’échange, Underwood est devenu émotif à qui Osbourne lui a répondu: “N’essayez pas de pleurer parce que si quelqu’un doit pleurer, ce devrait être moi.”

Parler avec Maher, Osbourne a déclaré: “Ce n’est pas juste, car il ne s’agit pas d’être raciste. Il s’agit peut-être de ne pas savoir ce qui est correct et de se réveiller pour votre langue ce jour-là, car cela change de jour en jour.”

Elle a ajouté: “J’ai été appelée tant de choses dans ma vie, je suis tellement habituée à être appelée par des noms, mais un raciste est celui que je ne prendrai pas.”

Encore, Osbourne assuré Maher “Je vais être très bien. Je vais bien. Je suis un combattant. Je vais bien.”

Sharon a continué à la question Prince Harryses propres sentiments sur la race et les privilèges. “Tu sais quand ils disent avec le privilège blanc? Juste là avec Harry. C’est le garçon de l’affiche », a-t-elle dit Maher. “Il est assis là et dit que papa lui a coupé la parole pour qu’il ne perde plus de salaire et qu’il huée à ce sujet. voulez faire. Votre vie est la vôtre. “

Osbourne a posté des excuses publiques le 12 mars, tweetant qu’elle se sentait “paniquée” à l’idée que les gens pourraient penser qu’elle était raciste, alors elle “s’est mise sur la défensive et a laissé ma peur et mon horreur d’être accusée d’être raciste prendre le dessus. Il y a très peu de choses qui font mal mon cœur plus que le racisme, donc me sentir associé à cela m’a vite fait tourner! Je ne suis pas parfait, j’apprends toujours comme le reste d’entre nous et je continuerai à apprendre, à écouter et à faire mieux. ” Elle a affirmé plus tard qu’elle était aveuglée par Underwood remettre en question sa défense de Morgan et n’a pas été suffisamment préparé par les showrunners et les producteurs. Elle a dit qu’elle pensait que ses coanimateurs “avaient une préparation, ils avaient écrit des questions pour eux”.

CBS annoncé Sharondépart de “Le discours” le 26 mars, écrivant dans une déclaration qu’il a mené une enquête interne sur la situation et “a conclu que SharonLe comportement de ses coanimateurs à l ‘égard de ses coanimateurs lors de l’ épisode du 10 mars ne correspondait pas à nos valeurs pour un milieu de travail respectueux. Nous n’avons également trouvé aucune preuve que CBS les dirigeants ont orchestré la discussion ou ont aveuglé l’un des hôtes. “

En attendant, l’ancien “Le discours” co-hôte Holly Robinson Peete allégué que Osbourne l’avait appelée trop “ghetto” pour être dans la série et responsable de son éviction éventuelle, affirme Osbourne a nié. “Jamais de ma vie je n’ai prononcé les mots houx était “ trop ghetto ” pour être sur ‘Le discours’, ainsi que de ne pas la faire virer, ” Osbourne tweeté. Membre “Le discours” alun Léa Remini aussi réclamé Ozzyla femme de Julie Chen, qui est sino-américain, en tant que «wonton» et «yeux obliques», et appelé Sara Gilbert, qui est lesbienne, un “lécher la chatte”. Osbourne a nié toutes ces affirmations et a déclaré qu’elle était “déçue mais imperturbable et à peine surprise par les mensonges, la refonte de l’histoire et l’amertume qui s’en dégage en ce moment”.



