Sharon Osbourne partage ses sentiments à sa sortie de la conférence

Pour le contexte, dans leur discussion initiale sur The Talk, Sheryl Underwood a interrogé Sharon Osbourne sur l’apparence qu’elle «avait donné une validation ou un refuge sûr» pour le comportement «raciste» de Piers Morgan. Osbourne a repoussé Underwood et s’est demandé comment Morgan ou elle-même était raciste dans la situation. Underwood était au bord des larmes et Osbourne était visiblement bouleversé. Seulement deux semaines plus tard, CBS a annoncé le départ d’Osbourne, affirmant qu’elle «ne s’alignait pas sur nos valeurs pour un milieu de travail respectueux».