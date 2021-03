Sharon Osbourne quitte la discussion après Piers Morgan Meghan Markle Fallout ⋆ .

Sharon Osbourne prend la parole lors de la dixième cérémonie annuelle de remise des prix «Classic Rock Roll of Honor» à Los Angeles, en novembre 2014. (Kevork Djansezian / .)

CBS a annoncé vendredi que Sharon Osbourne, co-animatrice de l’émission The Talk de CBS, quitterait l’émission à la suite de sa défense des commentaires de l’animateur de télévision britannique Piers Morgan sur Meghan Markle.

Osbourne a soutenu Morgan sur Twitter plus tôt ce mois-ci, après que Morgan ait démissionné de son poste de présentateur pour les nouvelles d’ITV. Morgan avait contesté l’affirmation de Markle selon laquelle les membres de la famille royale britannique l’avaient découragée de suivre un traitement de santé mentale, après qu’elle leur avait dit qu’elle avait des pensées suicidaires.

Lors d’un épisode du 10 mars de The Talk, la co-animatrice Sheryl Underwood a remis en question la défense d’Osbourne de Morgan.

« Que diriez-vous aux gens qui disent que, pendant que vous êtes aux côtés de votre ami, il semble que vous donnez une validation ou un refuge sûr à quelque chose qu’il a dit qui est raciste, même si vous n’êtes pas d’accord? » Demanda Underwood. (Les commentaires de Morgan sur Markle ont été jugés racistes par certains observateurs.)

Osbourne a répondu qu’elle se sentait «sur le point d’être placée dans la chaise électrique parce que j’ai un ami que beaucoup de gens considèrent comme raciste». Osbourne a poursuivi: «Comment puis-je être raciste à propos de qui que ce soit ou de quoi que ce soit dans ma vie?»

CBS a annoncé qu’Osbourne quitterait le programme vendredi.

« Sharon Osbourne a décidé de quitter The Talk », a déclaré CBS dans un communiqué. «Les événements de l’émission du 10 mars ont bouleversé toutes les personnes impliquées, y compris le public qui regardait à la maison. Dans le cadre de notre examen, nous avons conclu que le comportement de Sharon envers ses coanimateurs lors de l’épisode du 10 mars ne correspondait pas à nos valeurs pour un milieu de travail respectueux.

Osbourne s’est excusé plus tard pour l’échange, mais les épisodes de The Talk ont ​​été mis en attente. Plusieurs sources, y compris l’ancienne co-animatrice Leah Remini, ont par la suite déclaré au journaliste Yashar Ali qu’Osbourne avait fait des commentaires racistes et désobligeants aux travailleurs de l’émission. Osbourne a rejeté les allégations comme des «mensonges» provenant d’anciens collègues «mécontents».

Zachary Evans est un rédacteur de nouvelles pour National Review Online. Il est un vétéran des Forces de défense israéliennes et un altiste de formation.