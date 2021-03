Sharon Osbourne quitte officiellement la discussion après de multiples allégations de racisme

Cela dit, CBS s’est également engagée à améliorer «le personnel de production et les procédures de production» de manière à mieux servir les hôtes, ainsi que l’équipe de production et les téléspectateurs qui regardent de chez eux. À ce stade, le réseau admet qu’il y a eu des échecs qui sont allés au-delà de Sharon Osbourne dans la situation du 10 mars, mais Osbourne est le seul confirmé à quitter l’émission, ce qui peut indiquer que son départ est dû à un comportement derrière le -scènes et au-delà de cet épisode ont contribué à la décision.