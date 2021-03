Sharon Osbourne ne reviendra pas à The Talk après l’ouverture d’une enquête à la suite de sa défense de Piers Morgan et d’allégations selon lesquelles elle aurait utilisé des insultes racistes.

«Sharon Osbourne a décidé de quitter The Talk», selon la déclaration de CBS obtenue par The Hollywood Reporter. «Les événements de l’émission du 10 mars ont bouleversé toutes les personnes impliquées, y compris le public qui regardait à la maison. Dans le cadre de notre examen, nous avons conclu que le comportement de Sharon envers ses coanimateurs au cours de l’épisode du 10 mars ne correspondait pas à nos valeurs pour un milieu de travail respectueux. Nous n’avons pas non plus trouvé de preuves que les dirigeants de CBS aient orchestré la discussion ou aveuglé l’un des hôtes. «

Après l’examen, cependant, ils ont jugé les équipes de réseau et de studio et les showrunners «responsables de ce qui s’est passé pendant cette émission, car il était clair que les co-animateurs n’étaient pas correctement préparés par le personnel pour une discussion complexe et sensible impliquant la race.»

Après Oprah avec Meghan et Harry, une séance au cours de laquelle Oprah Winfrey s’est entretenue avec le prince Harry et Meghan Markle sur une variété de sujets, les commentaires de Morgan comprenaient: «Je ne la croirais pas si elle me lisait un bulletin météo. Osbourne est venu à sa défense sur les réseaux sociaux et a exprimé son soutien.

Lorsque le panel sur The Talk a discuté de ses commentaires le 10 mars, cela a conduit à un débat houleux entre Osbourne et Sheryl Underwood. Ce dernier a déclaré: « Il semble que vous donnez une validation ou un refuge sûr à quelque chose qu’il a prononcé qui est raciste. »

« Je sens que je suis sur le point d’être mis dans la chaise électrique parce que j’ai un ami que beaucoup de gens pensent raciste, donc cela fait de moi un raciste », a alors déclaré Osbourne.

Osbourne, qui faisait partie du panel depuis la création de The Talk en 2010, a publié des excuses sur les réseaux sociaux le 12 mars. «À toute personne de couleur que j’ai offensée et / ou à toute personne qui se sent confuse ou déçue par ce que j’ai dit, je je suis vraiment désolée », a-t-elle écrit. «J’ai paniqué, je me suis senti aveugle, je me suis mis sur la défensive et j’ai laissé ma peur et mon horreur d’être accusé d’être raciste prendre le dessus.»

CBS a ensuite annoncé que The Talk ferait une brève interruption les 15 et 16 mars, et cette pause a été prolongée alors que le journaliste Yashar Ali a publié un article avec des sources, y compris une ancienne co-animatrice de l’émission, Leah Remini, affirmant qu’Osbourne avait utilisé un langage raciste dans le passé.

«CBS s’est engagée à offrir un milieu de travail diversifié, inclusif et respectueux dans toutes ses productions. Nous sommes également très conscients des préoccupations importantes exprimées et des discussions en cours concernant les événements sur The Talk. Cela comprend un processus où toutes les voix sont entendues, les réclamations font l’objet d’une enquête et des mesures appropriées sont prises si nécessaire. L’émission prolongera sa pause de production jusqu’à mardi prochain alors que nous continuons à examiner ces questions », a déclaré le réseau dans un communiqué à l’époque.

«Pendant la pause de cette semaine, nous coordonnons des ateliers, des séances d’écoute et des formations sur l’équité, l’inclusion et la sensibilisation culturelle pour les hôtes, les producteurs et l’équipe», conclut la déclaration de CBS à propos de la sortie d’Osbourne. «À l’avenir, nous identifions des plans pour améliorer le personnel de production et produire des procédures pour mieux servir les hôtes, la production et, en fin de compte, nos téléspectateurs.»

Les nouveaux épisodes de The Talk reprendront le lundi 12 avril avec Underwood, Carrie Ann Inaba, Amanda Kloots et Elaine Welteroth.

