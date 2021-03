CBS a renvoyé le maven de l’industrie de la musique Sharon Osbourne de The Talk sur la base d’allégations de racisme.

Sharon Osbourne, membre de longue date de The Talk, a maintenant été renvoyé du programme par CBS pour avoir exprimé des opinions prétendument racistes sur l’émission. Plus tôt ce mois-ci, Osbourne a classé ses collègues co-animateurs de l’émission en défendant Piers Morgan, qui a critiqué Meghan Markle, duchesse de Sussex, avant d’être lui-même renvoyé de Good Morning Britain.

Piers Morgan a spécifiquement remis en question le récit négatif de Markle sur la vie au sein de la famille royale britannique et la détresse mentale qui en résulte. Morgan, un ancien animateur de CNN, a par la suite refusé de s’excuser, invoquant son droit à la liberté d’expression et la critique des personnalités publiques. Cet incident très médiatisé s’est rapidement répandu dans The Talk, étant donné l’amitié de Sharon Osbourne avec Morgan et la décision de défendre publiquement ses positions sur Twitter.

Osbourne elle-même a déclaré qu’elle avait été mise dans des sacs de sable lors de son dernier épisode de The Talk et qu’elle n’était pas préparée à être placée dans « la chaise électrique » par d’autres co-hôtes sur le sujet de Morgan. Mais interrogé sur la défense par la co-animatrice Sheryl Underwood, Osbourne s’est fortement demandé si les critiques de Piers Morgan contre Meghan Markle étaient racistes – et par extension, si sa défense de Morgan en faisait également une raciste.

«J’aimerais vraiment savoir, que diriez-vous aux gens qui disent que, pendant que vous vous tenez aux côtés de votre ami, il semble que vous donnez une validation ou un refuge sûr à quelque chose qu’il a prononcé qui est raciste, même si vous ne le faites pas tu n’es pas d’accord? Demanda Underwood.

Osbourne a ensuite riposté en remettant en question ce que Piers Morgan a déclaré être raciste. «Éduquez-moi, dites-moi quand vous l’avez entendu dire des choses racistes», a demandé Sharon Osbourne après avoir été interrogée sur sa défense de Morgan. «J’ai vraiment l’impression d’être sur le point d’être mis dans la chaise électrique parce que j’ai un ami, que beaucoup de gens pensent être raciste, alors ça fait de moi un raciste?»

La co-animatrice Sheryl Underwood est ensuite passée à une pause publicitaire, bien que le groupe ait continué à se disputer pendant la pause. Immédiatement après son retour, Osbourne est revenu.

«Je vais vous demander à nouveau Sheryl, je vous ai demandé pendant la pause et je vous le demanderai à nouveau. Et n’essaye pas de pleurer Sheryl, si quelqu’un doit pleurer, c’est moi. Telle est la situation: tu me dis où tu as entendu [Piers Morgan] dire des choses racistes. Éduquez-moi, dites-moi, où vous l’avez entendu dire des choses racistes. Éduquez-moi! Dis-moi! »

«Ce ne sont pas les mots exacts du racisme, ce sont ses implications et sa réaction», a répondu Underwood. « Ne pas vouloir aborder cela parce qu’elle est une femme noire, et essayer de la rejeter, ou de la faire paraître moins que ce qu’elle est, c’est ce qui la rend raciste. »

«S’il n’aime pas quelqu’un – et pensez ceci si c’est pour quelqu’un qui est né blanc – et qu’il se trouve qu’il est noir, est-ce que cela fait de lui un raciste?»

Après qu’Underwood et d’autres coanimateurs aient répondu non, Osbourne s’est en outre demandé: «Alors pourquoi est-ce qu’il ne peut pas [Meghan Markle], pourquoi doit-il être raciste? »

Les allers-retours passionnés ne se sont jamais tout à fait résolus et CBS a suspendu les épisodes de The Talk immédiatement après l’échange. Vendredi, le réseau a officiellement annoncé le départ d’Osbourne.

« Sharon Osbourne a décidé de quitter The Talk », a publié CBS dans un communiqué, tout en notant que « le comportement d’Osbourne envers ses co-animateurs pendant l’épisode du 10 mars ne correspondait pas à nos valeurs pour un milieu de travail respectueux. »