Sharon Osbourne a encore quelques mots à dire sur son licenciement de The Talk. Dans une récente interview sur l’émission Sirius XM de Megyn Kelly, l’ancienne animatrice de jour a appelé les productrices derrière la série, disant qu’elles étaient « des femmes faibles et faibles ».

Osbourne a été licenciée en mars 2021 après un débat houleux sur son soutien à son ami Piers Morgan, qui était à l’époque confronté à des réactions négatives à propos de ses commentaires concernant l’interview explosive de Meghan Markle et du prince Harry avec Oprah Winfrey. Dans la discussion diffusée, les co-animateurs d’Osbourne ont tenté de lui expliquer comment les déclarations de Morgan pouvaient être perçues comme racistes. CBS a mené une enquête interne sur le comportement et la conduite d’Osbourne sur le lieu de travail, et a finalement conclu à la laisser partir.

« ‘Je pense que les showrunners faisaient ce qu’Amy [Reisenbach, the head of CBS Daytime] leur avait dit de faire. Des femmes faibles, faibles, qui n’avaient pas de colonne vertébrale pour se retourner et dire : ‘C’est suicidaire. Nous ne pouvons pas faire ça. Et pour lâcher prise après la pause, c’était donc 20 minutes à la télé nationale de me dénigrer. 20 minutes … Ils ont juste – ça m’a aveuglé », a déclaré Osbourne à propos de l’incident.

Ce n’est pas la première fois qu’Osbourne porte l’accusation contre CBS, bien que le réseau insiste sur le fait qu’il n’y a aucune preuve suggérant que les dirigeants de CBS étaient derrière la conversation tendue.

Osbourne a poursuivi: « C’étaient des amis à moi, en particulier Kristin Matthews [showrunner]. Et je leur ai dit qu’ils m’avaient détruit. Je leur ai dit que je ne pourrais jamais m’en remettre. C’est comme si, une fois que vous avez mis cette graine sur vous, que vous êtes raciste, cela ne disparaît jamais. Je leur ai dit qu’ils m’avaient détruit. Et à l’époque, j’avais sur mes réseaux sociaux des gens qui se plaignaient que je n’aurais pas dû soutenir Piers et cela me faisait passer pour un raciste, mais je ne pense pas que quelqu’un se soit plaint auprès de la FCC. »

« Je ne pense pas que j’étais dans le désordre en traitant les choses comme je l’ai fait parce que je parlais à un ami de 11 ans », a conclu Osbourne. « Je parlais à une femme avec qui j’ai voyagé, avec qui j’ai travaillé, à côté de qui je me suis assis pendant 11 ans, eh bien, c’est en fait, elle était là pendant 10 saisons. Donc pendant 10 saisons, je m’étais assis à côté de cette femme. C’était une amie de la famille. Et puis boum, elle me met sur la sellette en parlant de racisme, et elle connaît mon histoire. Elle me connaît. Elle sait que je ne suis pas raciste.