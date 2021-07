Sharon Stone, 63 ans, repérée à des rendez-vous avec le rappeur RMR de 25 ans ⋆ 10z viral

in

via la page six

*Actrice Sharon Stone est dit être hué avec un rappeur de la moitié de son âge.

Selon Page Six, la star de “Basic Instinct”, 63 ans, et RMR, 25 ans, ont été aperçus ensemble dans tout LA.

“Elle passe définitivement un été chaud entre filles”, a déclaré une source à Page Six. “Ils traînaient ensemble avec Drake’s [artist] PND, et ils faisaient du canood et faisaient éclater des bouteilles.

« Ils dansaient sur du hip-hop. Chris Brown était également là.

LIRE LA SUITE: Sharon Stone partage une vidéo de sœur luttant pour respirer de COVID-19 Ward [WATCH]

RMR “la respecte et pense qu’elle est cool comme f-k”, selon un initié. Le rappeur, connu pour porter un masque de ski et des grilles dorées sur ses dents, a passé ces derniers mois avec le vétéran d’Hollywood, selon le rapport.

«Ils apprécient la compagnie de l’autre en ce moment et traînent. Ils passent un bon moment ensemble », a ajouté l’initié.

“Ils sont sur la même fréquence et c’est une amitié tout à fait unique”, a déclaré la source.

Lorsque Page Six a contacté Stone pour une réaction au thé renversé par l’initié, elle aurait déclaré au point de vente “Aucun commentaire”.