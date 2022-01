Sharon Stone Boards Saison 2 de The Flight Attendant

Le duo mère-fille dont nous ne savions pas avoir besoin !

Le 11 janvier, Kaley Cuoco a annoncé sur Instagram que Sharon Stone rejoindra le casting de The Flight Attendant pour la saison deux de la série HBO Max et nous ne pourrions être plus excités. « Bienvenue, je peux enfin partager cette nouvelle », a écrit Kuoco sur Instagram. « Salut maman, je t’ai… @sharonstone sérieusement, quelle vie je vis ?! @flightattendantonmax. »

L’actrice primée aux Emmy Awards, qui incarnera Lisa Bowden, la mère de Cassie (Cuoco), rejoindra les nouveaux ajouts annoncés précédemment, notamment Cheryl Hines, Marguerite Cho, Mo McRae, Callie Hernandez et JJ Soria.

La première saison, qui a débuté en 2020, nous a laissé Cassie face au vrai meurtrier d’Alex (Michel Huisman) et recevoir une nouvelle offre d’emploi. Cette saison, le Steve YockeyLa série humoristique créée commencera avec Cassie vivant à Los Angeles, essayant de rester sobre et se retrouvant témoin d’un meurtre, tout en « travaillant au noir comme un atout de la CIA pendant son temps libre », selon la description de HBO Max.