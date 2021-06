Sharon Stone critique Meryl Streep étant considérée comme une icône

« L’entreprise a été créée pour nous tous d’envier et d’admirer à Meryl parce que seule Meryl devait être la bonne. Et tout le monde devrait rivaliser avec Meryl », a déclaré Stone.Je pense que Meryl est une femme et une actrice incroyablement merveilleuse. Mais à mon avis, franchement, il y a d’autres actrices tout aussi talentueuses comme Meryl Streep. Toute l’iconographie de Meryl Streep fait partie de ce que Hollywood fait aux femmes”, a-t-il expliqué.

Sharon Stone (Tommaso Boddi / .)

Stone a nommé plusieurs autres actrices qu’elle croyait “toutes actrices” sous le nom de Streep, y compris Olivia Colman, Kate Winslet, Viola Davis et Emma Thompson. Elle s’est également incluse dans le mix, affirmant qu’elle jouait un “méchant” mieux que Streep: “Je suis un bien meilleur méchant que Meryl et je suis sûr qu’elle le dirait. Meryl n’allait pas être bonne en Low Instincts ou en Casino. Ce serait mieux. Et je sais. Et elle le sait.