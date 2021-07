Sharon Stone de retour en tant qu’hôte du gala de l’amfAR à Cannes – WWD

in

Sharon Stone fera un retour très attendu au gala de l’amfAR de cette année, en tant qu’hôte de l’événement qu’elle dirige depuis le début des années 2000.

Stone, une militante de longue date absente du gala depuis 2014, a rejoint l’organisation en 1995. Célèbre pour son style de vente aux enchères bavard et charmant avec ses amis célèbres, Stone a aidé à collecter un record de 35 millions de dollars pour l’organisation lors du gala cette année-là.

Alicia Keys sera la tête d’affiche de la soirée, qui comprendra un défilé de mode organisé par Carine Roitfeld. Le président du jury de Cannes, Spike Lee, sera l’invité vedette, en présence de Regina King.

« Je suis une star de cinéma » est le thème du défilé de cette année, avec Chanel, Dior, Givenchy et Louis Vuitton pour les looks, aux côtés des créateurs émergents Nensi Dojaka, Alled Martinez et Ludovic de Saint Sernin.

Pour se conformer aux réglementations sanitaires, l’événement comportera une liste d’invités plus restreinte et a décampé de l’Hôtel du Cap aux jardins de la Villa Eilenroc à proximité du Cap d’Antibes, en France.

L’événement aura lieu l’avant-dernière nuit du festival, le 16 juillet.