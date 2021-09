Sharon Stone dit que son père était “un féministe extrême”

Sharon Stone parle de sa famille.

L’actrice de 63 ans a reçu cette année le Golden Icon Award au Festival du film de Zurich et a parlé de sa vie et de sa carrière lors d’une projection de son film “Casino”.

Au cours de la discussion, Stone a parlé de sa famille. En particulier, son père, qu’elle a décrit comme “un féministe extrême”.

“Il venait de la richesse, du forage pétrolier, et quand il était petit, il y a eu un énorme accident”, se souvient-elle, par Variety. “Son père est décédé trois mois plus tard et tout l’argent est allé à une autre famille. Il pensait que c’était si mal que sa mère n’en ait pas eu la moitié, juste parce qu’elle était une femme. Mon père a insisté pour que j’aie cette attitude féministe .”

En fait, Stone, qui est devenue une championne du féminisme dans les cercles hollywoodiens, a déclaré que son père lui avait si profondément enfoncé de tels idéaux qu’elle “ne m’a jamais considérée comme une féministe”.

Sharon Stone prend la parole au Festival du film de Zurich. (Photo par Andreas Rentz/. pour ZFF)

“C’étaient les règles de ma maison”, a-t-elle expliqué, ajoutant qu’elle avait mieux compris sa mère en écrivant ses mémoires récemment publiés, “La beauté de vivre deux fois”.

“Elle était dure. Je lui ai demandé : ‘Pourquoi tu ne m’as jamais laissé m’appuyer sur toi ?’ Elle a dit : ‘Parce que je t’ai appris à te tenir sur tes deux foutus pieds'”, a expliqué l’actrice. “Quand j’ai écrit ce livre et que je le lui ai lu, elle m’a raconté sa vie. J’ai réalisé que pour ma mère, m’apprendre à me tenir sur mes deux foutus pieds m’apprenait à m’aimer moi-même.”

Stone a également réfléchi à sa carrière et s’est souvenue d’avoir fait “Total Recall” avec Arnold Schwarzenegger, qu’elle a qualifié de “professionnel étonnant”, et le réalisateur Paul Verhoeven, qui a apprécié la ténacité de Stone.

“A Los Angeles, ils essayaient toujours de me rendre très féminine. ‘Ne sois pas si agressive, Sharon. Ne sois pas si bruyante, n’aie pas autant d’opinions'”, se souvient-elle. “Avec [Verhoeven], je suis entré ressemblant à un Viking de 9 pieds de haut. Il a dit : ‘Tu es grand, tu es fort. J’aime ça.’ Nous étions dessus.”

Les deux collaboreraient sur “Basic Instinct”, qui a vu la renommée de Stone monter en flèche.

“Nous sommes entrés, avons vu le film, sommes sortis et c’était le pandémonium. Le lendemain matin, je suis allé à la piscine et tout ce que j’avais dans mon hôtel a été volé. Mes vêtements, mes lentilles de contact, mes sous-vêtements et ma brosse à dents. Un gars a couru vers moi et m’a arraché l’ongle”, a déclaré la star à propos de ses débuts à Cannes, Frances.

Sharon Stone a déclaré que son père lui avait très tôt inculqué les valeurs du faminisme. (Britta Pedersen/alliance photo via .)

“Tout le monde a cette idée qu’ils veulent être une star de cinéma, mais quand cela se produit réellement, vous dites:” Putain de merde “”, a poursuivi la star de “Ratched”. “Un jour, vous conduisez dans la rue, vous vous arrêtez au panneau ‘stop’ et personne ne s’en soucie. Une semaine plus tard, 30 personnes montent sur le toit de votre voiture. Et vous dites : ‘Je conduis ? Vont-ils tomber ? ‘ Vous ne savez plus quelles sont les règles.”

Stone fait partie des stars d’Hollywood à faire pression pour un salaire égal pour les femmes, plaidant notamment pour un bon salaire en tant que productrice du film “The Quick and the Dead”.

“J’ai eu tellement de résistance sur ce film. Je voulais Leo DiCaprio:” Payez-le avec votre propre argent. ” Je voulais Russell Crowe : ‘Pourquoi veux-tu ce type qui n’a joué qu’un skinhead auparavant ?’ Je voulais que Sam Raimi réalise : « Sharon, pourquoi tu te tire toujours une balle dans le pied ? Ils m’ont banni du studio pendant huit ans après ça”, a-t-elle déclaré. Les représentants de Sony Pictures n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News.

Stone a déclaré qu’elle était “reconnaissante que les femmes puissent travailler maintenant”, mais a noté que pendant “20 ans”, elle “n’avait pas” eu un tel luxe.

Michael Douglas et Sharon Stone dans “Basic Instinct”. (Photo de Sunset Boulevard/Corbis via .)

“Il y avait tout ce travail, puis pas de travail, puis ‘Ratched’. Parce que quand j’ai eu 40 ans, c’était tout. Plus de travail pour Sharon », a-t-elle déclaré, notant que lorsque le volume de travail diminuait, elle consacrait plus de temps à l’humanitaire.

“Karmicalement, cela a très bien fonctionné. Financièrement, pas tellement”, a-t-elle admis. “Je pense que ma plus grande réussite est de survivre. C’est très important de survivre dans une entreprise comme celle-ci.”

L’actrice a laissé aux fans une autre histoire sur la première de “Basic Instinct”, à laquelle elle a assisté avec l’icône hollywoodienne Faye Dunaway.

“Le film se termine, il y a un silence complet. Je flippais et Faye dit:” Ne bouge pas. ” Ensuite, le public hurle d’applaudissements et elle dit : “Maintenant, souris, ils peuvent tous t’embrasser. Tu es une grande putain de star, bébé !”