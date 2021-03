Sharon Stone ne voulait pas retirer ses sous-vêtements pour ‘Basic Instinct’

Partageant son histoire. Sharon Stone a dit qu’elle avait été trompée en enlevant ses sous-vêtements pour un célèbre Instinct primaire scène dans un extrait de son nouveau livre, La beauté de vivre deux fois.

«Après avoir tourné Instinct primaire, J’ai été appelé pour le voir. Pas seul avec le réalisateur… mais avec une salle remplie d’agents et d’avocats, dont la plupart n’avaient rien à voir avec le projet », se souvient Stone, 63 ans, dans l’extrait publié par Vanity Fair le jeudi 18 mars.

«C’est comme ça que j’ai vu ma photo vaginale pour la première fois, longtemps après qu’on m’ait dit: ‘On ne voit rien – j’ai juste besoin que tu retires ta culotte, car le blanc réfléchit la lumière, alors nous sais que tu as une culotte. Oui, il y a eu beaucoup de points de vue sur ce sujet, mais puisque c’est moi qui ai le vagin en question, laissez-moi dire: les autres points de vue sont des taureaux – t.

Stone a dit qu’après avoir vu la scène, elle avait giflé le réalisateur Paul Verhoeven à travers le visage et a appelé son avocat, qui lui a dit que le film de 1992 ne pourrait pas être publié tel quel.

L’avocat a également promis le Casino actrice qu’elle pourrait se battre pour que la scène soit supprimée. Stone était soulagé… au début.

«Ensuite, j’ai réfléchi un peu plus. Et si j’étais le directeur? Et si j’avais eu cette photo? Et si je l’avais fait exprès? Ou par accident? Et s’il existait simplement? C’était beaucoup de réflexion, »le Rappel total star a écrit.

Après avoir expliqué les paroles de son avocat à Verhoeven, Stone s’est fait dire qu’elle n’avait pas son mot à dire en la matière après tout. Le responsable n’était pas d’accord.

«Mais j’avais des choix. J’ai donc réfléchi et pensé et j’ai choisi d’autoriser cette scène dans le film. Pourquoi? Parce que c’était correct pour le film et pour le personnage; et parce que, après tout, je l’ai fait », a écrit le natif de Pennsylvanie.

Dans l’extrait, l’actrice emblématique a détaillé d’autres façons dont elle a été déçue tout au long de sa carrière.

«J’avais l’approbation d’acteur dans mon contrat. Personne ne s’en souciait. Ils ont choisi qui ils voulaient. À ma grande consternation, parfois. Au détriment de l’image, parfois », se souvient-elle. «J’ai demandé à un producteur de m’amener à son bureau… il m’a expliqué pourquoi je devrais baiser ma co-vedette pour que nous puissions avoir une chimie à l’écran.

Après que le producteur ait dit à Stone qu’il avait utilisé la même technique au début de sa carrière avec Ava Gardner, l’actrice a noté que cette rencontre lui avait permis de réaliser à quel point les femmes étaient confrontées au même genre de situation.

«Maintenant, juste la pensée effrayante de lui dans la même pièce avec Ava Gardner m’a fait réfléchir. Ensuite, j’ai réalisé qu’elle devait aussi le supporter et prétendre qu’il était d’une manière ou d’une autre intéressante.

La candidate aux Oscars a combattu le traitement misogyne, ce qui lui a valu d’être qualifiée de «difficile» par ses collègues.

«J’ai eu d’autres producteurs sur d’autres films juste venus à ma bande-annonce et ont demandé, ‘Alors, tu vas le baiser, ou n’est-ce pas? … Tu sais que ça irait mieux si tu le faisais », a-t-elle écrit. «Je prends mon temps et leur explique que je suis comme la gentille fille avec laquelle ils ont grandi, et je leur demande de se souvenir du nom de cette fille. Cela nous laisse à tous un peu de notre dignité.

