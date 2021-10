Sharon Stone reçoit un contrecoup pour avoir complimenté le corps de Jonah Hill après qu’il a dit de ne pas le faire

L’acteur Jonah Hill a demandé à ses fans de ne pas commenter son corps dans son dernier post Instagram, mais Sharon Stone a fait exactement cela. Elle a peut-être essayé de faire un compliment à l’acteur du Loup de Wall Street, mais Hill a dit à ses fans que tout commentaire sur son corps, bon ou mauvais, « ne fait pas du bien ». Hill a ensuite complètement interdit aux utilisateurs d’Instagram de commenter la publication.

« Je sais que vous pensez bien, mais je vous demande de ne pas commenter mon corps », a écrit Hill mercredi. « Bon ou mauvais, je veux te faire savoir poliment que ce n’est pas utile et que ça ne fait pas du bien. Beaucoup de respect. » Lorsque Hill a publié cela pour la première fois, il a autorisé ses abonnés à commenter, ce qui aurait pu être une mauvaise idée. « Puis-je dire que tu as l’air bien parce que tu le fais », a écrit Stone en réponse, rapporte Page Six.

Les utilisateurs d’Instagram ont rapidement répondu au commentaire de Stone avec un contrecoup. « Il a littéralement dit non, Sharon Stone. Sheesh », a écrit une personne. « Lisez la pièce », a ajouté un autre. « Ce serait génial si vous pouviez supprimer ce commentaire et apprendre à lire », a commenté un fan. Hill a ensuite verrouillé le message afin que les gens ne puissent plus le commenter.

Ce n’était pas la première fois que Hill écrivait sur l’image corporelle. En février, il a répondu à un article du Daily Mail qui comprenait des photos de lui dans une combinaison noire en surfant. « Je ne pense pas avoir jamais enlevé ma chemise dans une piscine avant d’avoir atteint la mi-trentaine, même devant ma famille et mes amis », a écrit le double nominé aux Oscars. « Ce serait probablement arrivé plus tôt si mes insécurités d’enfance n’avaient pas été exacerbées par des années de moqueries publiques sur mon corps par la presse et les intervieweurs. Donc l’idée que les médias essaient de me jouer en me traquant en surfant et en imprimant des photos comme celle-ci et cela peut ne me phase plus, c’est de la dope. »

Hill a poursuivi en notant qu’à 37 ans, il peut enfin « s’aimer et s’accepter ». « Ce n’est pas un message » bon pour moi « », a poursuivi Hill. « Et ce n’est certainement pas un message « me sentir mal pour moi ». C’est pour les enfants qui n’enlèvent pas leur t-shirt à la piscine. Amusez-vous. Vous êtes merveilleux, génial et parfait. Tout mon amour.

Le mois dernier, Hill est devenu officiel Instagram avec sa petite amie, surfeuse et militante écologiste Sarah Brady. Ils ont déclenché des rumeurs de romance lorsqu’ils ont été vus ensemble dans le sud de la Californie en août. Brady a également commencé à partager des photos avec Hill début août. Hill sera ensuite vu dans le film Netflix Don’t Look Up, avec Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence, le 10 décembre. Il joue également dans un film à venir et toujours sans titre réalisé par Kenya Barris et avec Eddie Murphy.