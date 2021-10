Sharon Stone répond après un contrecoup au commentaire de Jonah Hill

Sharon Stone a répondu au contrecoup qu’elle a reçu pour avoir laissé un commentaire sur l’apparence de Jonah Hill sous un message où il a spécifiquement demandé à ses fans de ne pas commenter son corps. L’actrice s’est excusée sous une publication Instagram de PopCulture.com racontant l’incident. « Et je suis désolée pour cela, car je devrais bien sûr comprendre », a-t-elle déclaré.

« Je sais que vous pensez bien, mais je vous prie de bien vouloir ne pas commenter mon corps », a déclaré Hill dans son message mercredi. « Bon ou mauvais, je veux te faire savoir poliment que ce n’est pas utile et que ça ne fait pas du bien. Beaucoup de respect. » Stone a commenté sous la photo en lui demandant s’il était d’accord de dire qu’il avait l’air bien –– « parce que tu le fais. » Les fans l’ont rapidement corrigée dans les commentaires, répétant le message exprimé par l’acteur du Loup de Wall Street.

Ce n’est pas la première fois que l’acteur s’exprime contre les critiques de son corps. Il a appelé le Daily Mail plus tôt cette année pour une histoire que le média a écrite en faisant sensation sur le haut du corps découvert de l’acteur. « Je ne pense pas avoir jamais enlevé ma chemise dans une piscine avant d’avoir atteint la mi-trentaine, même devant ma famille et mes amis », a écrit Hill. « Ce serait probablement arrivé plus tôt si mes insécurités d’enfance n’avaient pas été exacerbées par des années de moqueries publiques sur mon corps par la presse et les intervieweurs. Donc l’idée que les médias essaient de me jouer en me traquant en surfant et en imprimant des photos comme celle-ci et cela peut ne me dérange plus, c’est de la drogue. J’ai 37 ans et je m’aime et je m’accepte enfin. »

Il a poursuivi: « Ce n’est pas un message » bon pour moi « . Et ce n’est certainement pas un message » me sentir mal pour moi « . C’est pour les enfants qui n’enlèvent pas leur chemise à la piscine. Amusez-vous. Vous êtes merveilleux et génial et parfait. Tout mon amour » Hill a ensuite ajouté: » Oh et Daily Mail, même vous ne pouvez pas enlever ce sourire de mon visage. »

Hill travaillerait actuellement sur un nouveau film avec Eddie Murphy. Alors que le projet pour Netflix reste sans titre, le film se concentrera sur « un examen incisif de l’amour moderne et de la dynamique familiale et sur la façon dont les cultures conflictuelles, les attentes sociétales et les différences générationnelles façonnent et affectent les relations », selon The Hollywood Reporter.