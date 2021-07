Sharon Stone ressemble à une princesse à Cannes dans une robe Dolce & Gabbana

Pour l’occasion, Sharon a complété son look avec des chaussures couleur moutarde avec des détails en strass, Boucles d’oreilles Chopard en or et diamants et une bague en forme de fleur géante de la même firme. Elle portait des cheveux très courts et un maquillage super naturel, des contours noirs, des ombres roses et des lèvres nude.

Le look de Stone fait partie de la collection haute couture Dolce Gabbana que la marque a présentée en septembre de l’année dernière, avec des pièces avec des fleurs brodées, des silhouettes médiévales, du tulle et des appliqués surdimensionnés.