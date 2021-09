Sharon Stone révèle que son petit neveu a sauvé trois vies grâce au don d’organes

L’actrice a précédemment partagé que son petit filleul, fleuveIl avait besoin d’un miracle car il était hospitalisé. A cette époque, elle était à la Mostra de Venise, bien qu’elle ait essayé de revenir à temps pour passer les moments difficiles avec sa famille, elle n’a pas pu voir l’enfant vivant.

À son arrivée aux États-Unis, son neveu était déjà décédé, laissant la famille Stone dans une douleur profonde qui était maintenant tempérée par la nouvelle que le petit garçon avait réussi à sauver la vie de trois personnes après avoir fait don de ses organes.

“Le fait que mon filleul ait pu sauver trois vies, deux bébés et un homme de 45 ans était un sanctuaire pour notre famille”, a-t-il expliqué lors de la première de The Eyes of Tammy Faye à New York mardi soir.

“Je peux seulement dire que vous ne savez jamais, jamais quand une tragédie se produira dans votre vie ou dans votre famille, mais cette opportunité d’être donneur d’organes nous a sauvés, a sauvé notre famille”, a déclaré l’actrice.