Sharon Stone s’ouvre sur l’avortement secret quand elle est virale de 18 ⋆ 10z

L’actrice de « Basic Instinct » parle d’aller en Ohio pour avorter secrètement son bébé à naître alors qu’elle était étudiante, affirmant que personne n’était au courant de l’avortement.

Sharon Stone a dû traverser les frontières des États de l’Ohio pour se faire avorter alors qu’elle n’avait que 18 ans.

Le « Instinct primaire« Actrice, aujourd’hui âgée de 63 ans, révèle dans ses mémoires, »La beauté de vivre deux fois«, Que son premier petit ami sérieux l’a mise enceinte alors qu’elle était à l’université en Pennsylvanie.

Rappelant l’incident, Stone dit qu’ils se sont rendus en voiture dans une clinique de l’Ohio parce qu’il était plus facile d’y avoir recours.

«Je saignais partout et bien pire que j’aurais dû l’être, mais c’était un secret et je n’avais personne à qui le dire», écrit-elle, a rapporté Vulture.

Quand elle a finalement récupéré, la star a incendié ses draps et ses vêtements ensanglantés dans un tonneau à l’école, avant de retourner en classe.

Plus tard, la star de Ratched s’est rendue dans un centre de planification familiale où elle a reçu des services de contraception et des conseils, et elle attribue à l’organisation de l’avoir «sauvée».

«Que quelqu’un, n’importe qui, puisse me parler, m’éduquer», écrit Stone. « Personne ne l’a jamais fait, à propos de quoi que ce soit. »

Dans une autre partie de son livre révélateur, l’actrice a affirmé qu’elle et sa jeune sœur avaient été agressées sexuellement par leur défunt grand-père et accusaient leur grand-mère d’avoir facilité les abus présumés.

Lorsque son grand-père est décédé, elle s’est sentie soulagée. «Je l’ai poussé, et la satisfaction bizarre qu’il était enfin mort m’a frappé comme une tonne de glace. j’ai regardé [Kelly] et elle a compris; elle avait 11 ans et c’était fini », écrit-elle dans son livre.

