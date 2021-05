Sharp Aquos R6, mobile avec écran 240 Hz et appareil photo 1 pouce! | La technologie

La société japonaise Sharp lance des terminaux mobiles depuis des années. En fait, je me souviens encore d’avoir vu le premier téléphone Android sans cadre il y a un peu plus de cinq ans, le Sharp Aquos S2. Cette fois, l’innovation vient dans le domaine de l’écran et de la caméra

La gamme Aquos de mobiles Android apporte généralement des fonctionnalités innovantes ou qui testent sur le marché comment certaines décisions de conception ou de nouvelles fonctionnalités pourraient fonctionner. En 2014, ils ont montré quel était le premier mobile sans cadre au MWC et en 2017, ils ont reproduit ce design dans le Sharp Aquos S2.

L’année dernière, ils ont présenté l’Aquos Zero 2, comme un mobile haut de gamme avec un écran 240 Hz, c’est-à-dire qu’il redessine l’écran 240 fois par seconde. Maintenant, il semble avoir repris la technologie de ce panneau dans le Aquos R6, un mobile qui intègre également un grand capteur à l’arrière. UNE Capteur CMOS 1 pouce, bien au-dessus de ce que l’on voit dans les meilleurs mobiles du moment.

On avait déjà vu un mobile similaire alors que c’était à l’époque où l’on voyait des appareils photo compacts avec des systèmes d’exploitation Android, l’exemple de cette époque était le Lumix CM1 qui suivait le chemin des téléphones mobiles comme le Galaxy S5 Zoom ou le K Zoom.

Écran OLED Sharp Aquos R6IZGO | 6,6 “| 2 730 x 1 260 px | 1 – 240 Hz | 2 000 nitsSoCSnapdragon 888 5GRAM12GB LPDDR5xMémoire interneUFS 3.1 | 128GBSoftwareAndroid 11Rear Camera20MP 1” f / 1.9 | Caméra ToFCee12 Mpx f / 2.3Dimensions et poids162 x 74 x 9,5 mm | 207 gOthersFootprint Reader | IP68 | Batterie minijack 5000 mAh

¿Quelle est la taille d’un capteur de 1 pouce par rapport aux meilleurs mobiles du moment? Eh bien, comparons-le avec Galaxy S21 Ultra, Huawei Mate 40 Pro, OnePlus 9 Pro. Il est clair que le nombre de mégapixels est plus élevé dans ces mobiles mais ils finissent tous par faire des “trucs” (pixel binning) pour obtenir plus de lumière dans leur images:

Taille du capteur principal Sharp Aquos R620 Mpx 1/1 “Galaxy S21 Ultra108 Mpx 1 / 1,33” Mate 40 Pro50 Mpx 1 / 1,28 “Oneplus 9 Pro50 Mpx 1 / 1,43”

Les amateurs de photographie seront bien conscients que le mégapixels n’est pas synonyme de qualité et qu’au-delà des photographies avec un très bon éclairage, la taille du capteur et le traitement sont plus importants que ce nombre énorme de mégapixels, et c’est là que brillent ces 20 Mpx de l’Aquos R6.

Ce capteur dispose d’un système optique signé par Leica: Summicron f / 1.9 à 7 objectifs à très faible distorsion. C’est, oui, la seule caméra arrière, il n’y a plus de capteurs avec des focales différentes. Bien que, bien sûr, ce grand capteur soit capable d’enregistrer même des vidéos HDR 8K. Voici un échantillon de photographies prises avec le mobile et l’absence de bruit et de netteté dans les scènes de nuit est surprenante.

L’autre caractéristique remarquable de ce mobile est qu’il monte un Panneau Pro IGDO OLED de 6,6 pouces et offrant l’un des pics de luminosité les plus élevés du monde mobile. Il atteint, selon le fabricant, jusqu’à 2000 lentes. Il est compatible avec le contenu HDR et a également un taux de rafraîchissement variable qui va jusqu’à 240 Hz et peut être abaissé à 1 Hz pour optimiser la consommation de la batterie.

C’est un mobile qui n’est pas exactement petit, on voit déjà que l’écran, bien qu’il ne soit pas le plus grand du marché, a des cadres prononcés en haut et en bas. Ce n’est pas non plus un mobile léger ou fin. Il dépasse 200 grammes et l’épaisseur atteint 9,5 mm et est-ce que le Batterie de 5000 mAh et ce module de caméra en saillie avec un grand îlot a beaucoup à dire à ce sujet.

Pour le reste, nous sommes avant un mobile haut de gamme avec Snapdragon 888 5G et 12 Go de RAM. Il monte la mémoire interne UFS 3.1 de 128 Go et permet l’utilisation de cartes microSD, quelque chose de plus en plus en désuétude, ainsi que le connecteur minijack qu’il intègre.

Il faudra attendre le 18 juin pour voir le prix auquel ce mobile Sharp arrivera sur le marché. Si nous gardons une trace de ses dernières versions, il ne sortira sûrement pas du Japon, il n’y aurait pas de vente à l’international, et il serait vendu localement dans le pays asiatique avec Docomo et Softbank.