Sharpton affirme que les États-Unis vont « de retour à Jim Crow »

Dans l’épisode de samedi de Velshi sur MSNBC, le militant de gauche, provocateur et animateur de PoliticsNation, Al Sharpton, s’est joint à l’animateur remplaçant Lindsey Reiser pour dire que le pays revient à l’époque de Jim Crow et pour critiquer les démocrates pour ne pas avoir dépassé le partisan de Sharpton. liste de souhaits.

Reiser a commencé le segment hyperbolique en citant les récents commentaires de Sharpton à Politico, déclarant et se demandant : «Pensez-vous que j’ai l’impression que c’était beaucoup plus sur le devant de la scène il y a plusieurs mois lorsque nous voyions des États adopter ces lois de vote restrictives, puis comme tout cycle d’actualités, l’attention s’est déplacée. Alors, pensez-vous que l’attention du public se déplacera également ?«

Sharpton a affirmé que le changement d’attention des médias « est ce qui a ouvert la porte à des États comme la Géorgie et la Caroline du Nord, l’Ohio et le Texas pour commencer à modifier les lois électorales des États et ils les ont modifiées en ce moment ». Ajoutant : « Vous avez vu dans certains comtés de Géorgie où ils ont littéralement changé les conseils électoraux de certains comtés. Ce qui signifie qu’ils pourraient compter les voix. Eh bien, ces comtés empilés par des gens de droite nommés par les législateurs des États n’auraient pas certifié Biden comme vainqueur. »

Il n’y a aucune preuve suggérant que ce que Sharpton a dit est vrai, mais il ne faisait que commencer. Ensuite, Sharpton a regroupé l’avortement dans les « droits de vote » et a affirmé que le fédéralisme était égal à Jim Crow :

Donc, nous revenons à un modèle de droits des États où ils ne respectent plus les États-Unis de l’union. Ils disent que nous déciderons État par État quelles seront les lois électorales, les lois sur l’avortement, les lois sur le vote, les lois sur les droits civiques, et qui serait le président. Nous ne pouvons pas remonter à l’ère des droits des États Jim Crow jusqu’à la guerre de Sécession. Nous sommes en état d’urgence face à l’urgence de ce moment.

Bien sûr, même si Sharpton obtient tout ce qu’il veut, les États choisiront toujours le président par le biais du Collège électoral. Reiser a mis cet analphabétisme civique de côté et a demandé : «Révérend, avez-vous l’impression depuis presque un an dans l’administration Biden que les électeurs noirs se sentent déçus, que rien n’a été transmis de manière significative sur cette question ? Et encore une fois, si nous entrons en 2022 et que nous ne voyons pas d’action importante, pensez-vous que cela aura un impact sur les mi-parcours ? »

Après avoir déclaré que Biden avait fait de bonnes choses, il a déploré qu’il n’y ait eu aucun progrès sur les « droits de vote » ou les réformes de la police et a conclu en poursuivant son chef autoproclamé de tous les Noirs schtick, « Je pense que l’inaction à ce niveau conduira à l’inaction sur beaucoup de participation électorale. Je le reçois dans mon émission de radio souscrite, je le reçois des chapitres du National Action Network que je dirige.

Malgré la vision exagérée de Sharpton de sa propre importance, 63 % des Géorgiens noirs soutiennent l’identification des électeurs pour les bulletins de vote par correspondance.

Voici une transcription de l’émission du 18 décembre :

Velshi de MSNBC

18 décembre 2021

8 h 46 HE

(…)

LINDSEY REISER : Vous savez, révérend, dans une interview avec Politico, vous avez dit que, je cite, « l’urgence ne pouvait pas être plus palpable qu’elle ne l’est actuellement » pour prendre des mesures sur les droits de vote. Alors, pourquoi ce moment actuel dans lequel nous nous trouvons est-il si critique ? Et pensez-vous, j’ai l’impression que c’était beaucoup plus sur le devant de la scène il y a plusieurs mois lorsque nous voyions des États adopter ces lois de vote restrictives, puis comme tout cycle d’actualités, l’attention s’est déplacée. Alors, pensez-vous que l’attention du public se déplacera également ?

AL SHARPTON : Je pense que c’est notre travail, c’est pourquoi nous continuons à nous rassembler et à marcher et à faire ce qui est nécessaire pour garder l’attention du public. Le changement, à mon avis, est ce qui a ouvert la porte à des États comme la Géorgie et la Caroline du Nord, l’Ohio et le Texas pour commencer à modifier les lois électorales des États et ils les ont modifiées en ce moment.

Vous avez vu dans certains comtés de Géorgie où ils ont littéralement changé les conseils électoraux de certains comtés. Ce qui signifie qu’ils pourraient compter les voix. Eh bien, ces comtés empilés par des droitiers nommés par les législatures des États n’auraient pas certifié Biden comme vainqueur. Ce n’est pas quelque chose qui aurait été mauvais pour Biden, cela aurait privé les électeurs du droit de vote.

Donc, nous revenons à un modèle de droits des États où ils ne respectent plus les États-Unis de l’Union. Ils disent que nous déciderons État par État quelles seront les lois électorales, les lois sur l’avortement, les lois sur le vote, les lois sur les droits civiques, et qui serait le président.

Nous ne pouvons pas remonter à l’ère des droits des États Jim Crow jusqu’à la guerre de Sécession. Nous sommes en état d’urgence face à l’urgence de ce moment.

REISER : Rév, pensez-vous que depuis presque un an l’administration Biden, les électeurs noirs se sentent déçus, que rien n’a été passé de manière significative sur cette question ? Et encore une fois, si nous entrons en 2022 et que nous ne voyons pas d’action importante, pensez-vous que cela aura un impact sur les mi-parcours ?

SHARPTON: Je pense que nous avons clairement indiqué lorsque nous avons soutenu l’écrasante majorité du ticket Biden que nous voulions des droits de vote et une réforme de la police. Nous sommes maintenant à une semaine de Noël avec ni l’un ni l’autre. Il y a eu d’autres choses qui ont été bonnes. Il a aidé équitablement, je pense, dans certains domaines. Mais, dans les domaines pour lesquels nous avons le plus voté et rallié, il n’y a pas eu de mouvement significatif. Et je pense que l’inaction à ce niveau conduira à l’inaction d’un grand nombre de électeurs.

Je le reçois dans mon émission de radio souscrite, je le reçois des chapitres du National Action Network que je dirige. Je le dis non pour faire une menace, mais pour donner un pronostic. Parfois, le météorologue vous dit que l’orage approche. Ne blâmez pas le météorologue pour la tempête. Je vous dis que l’inaction s’installe. S’il n’y a pas d’action sur la raison pour laquelle il y a eu action en premier lieu.

(…)