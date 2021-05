Shatabdi, Rajdhani, Duronto et plus encore! Indian Railways annule plusieurs trains en raison du faible taux d’occupation; Liste de contrôle

La zone du chemin de fer du Nord annule plusieurs services ferroviaires spéciaux dans les prochains jours.

Annulation des trains spéciaux: plusieurs trains spéciaux traversent les chemins de fer indiens depuis l’année dernière, lorsque tous les services de trains de voyageurs ont été suspendus par le gouvernement en raison de la pandémie COVID-19. Cependant, selon le transporteur national, certains de ces trains circulent avec un faible taux d’occupation. Ainsi, le ministère des chemins de fer a décidé d’interrompre certains des trains spéciaux en raison du faible taux d’occupation et d’autres raisons opérationnelles jusqu’à nouvel ordre. La zone du chemin de fer du Nord annule plusieurs services ferroviaires spéciaux dans les prochains jours. Voici la liste des trains spéciaux qui sont annulés par la zone du chemin de fer du Nord:

02001/02002 Habibganj – New Delhi – Spécial Habibganj Shatabdi annulé à partir du 9 mai

02005 New Delhi – Spécial Kalka Shatabdi à partir du 9 mai

02006 Kalka – New Delhi Shatabdi Special à partir du 10 mai

02011/02012 New Delhi – Kalka – New Delhi Shatabdi Special à partir du 9 mai

02013 New Delhi – Spécial Amritsar Shatabdi à partir du 9 mai

02014 Amritsar – New Delhi Shatabdi Special à partir du 10 mai

02017/02018 New Delhi – Dehradun – New Delhi Shatabdi Special à partir du 9 mai

02029/02030 New Delhi – Amritsar – New Delhi Shatabdi Special à partir du 9 mai

02039/02040 Kathgodam – Ne Delhi – Kathgodam Shatabdi Spécial à partir du 9 mai

02045/02046 New Delhi – Chandigarh – New Delhi Shatabdi Special à partir du 9 mai

02055 New Delhi – Spécial Dehradun Jan Shatabdi à partir du 10 mai

02056 Dehradun – New Delhi Spécial Jan Shatabdi à partir du 9 mai

02057 New Delhi – Spécial Una Himachal Jan Shatabdi à partir du 9 mai

02058 Una Himachal – New Delhi Spécial Jan Shatabdi à partir du 10 mai

02263 Pune – Spécial Hazrat Nizamuddin Duronto à partir du 11 mai

02264 Hazrat Nizamuddin – Spécial Pune Duronto à partir du 10 mai

02265 Delhi Sarai Rohilla – Spécial Jammu Tawi Duronto à partir du 9 mai

02266 Jammu Tawi – Delhi Sarai Rohilla Duronto spécial à partir du 10 mai

02401 Kota – Spécial Dehradun à partir du 10 mai

02042 Dehradun – Kota Special à partir du 9 mai

02433 Chennai Central – Spécial Hazrat Nizamuddin Rajdhani à partir du 14 mai

02434 Hazrat Nizamuddin – Chennai Central Rajdhani Special à partir du 12 mai

02441 Bilaspur Junction – New Delhi Rajdhani Special à partir du 13 mai

02442 New Delhi – Bilaspur Junction Rajdhani Special à partir du 11 mai

02445 New Delhi – Shri Mata Vaishno Devi Katra Express Special à partir du 9 mai

02446 Shri Mata Vaishno Devi Katra – Spécial New Delhi Express à partir du 10 mai

02455 Delhi Sarai Rohilla – Bikaner Junction Special à partir du 9 mai

02456 Bikaner Junction – Spécial Delhi Sarai Rohilla à partir du 10 mai

02461 New Delhi – Shri Mata Vaishno Devi Katra Shri Shakti Special à partir du 10 mai

02462 Shri Mata Vaishno Devi Katra – New Delhi Shri Shakti Special à partir du 9 mai

04021 Delhi Sarai Rohilla – Jaipur Sainik Special Express à partir du 11 mai

04022 Jaipur – Delhi Sarai Rohilla Sainik Special Express à partir du 12 mai

04041 Delhi Junction – Spécial festival Dehradun à partir du 9 mai

04042 Dehradun – Spécial Festival Delhi Junction à partir du 10 mai

04047/04048 Kotdwar – Delhi Junction – Kotdwar Siddhabali Special à partir du 9 mai

04505/04506 Kalka – Shimla – Kalka Rail Motor Special à partir du 9 mai

04515 Kalka – Festival spécial Shimla à partir du 9 mai

04516 Shimla – Spécial Festival de Kalka à partir du 10 mai

04553 Delhi Junction – Spécial Daulatpur Chowk Himachal Express à partir du 10 mai

04554 Daulatpur Chowk – Delhi Junction Himachal Express Special à partir du 9 mai

04605 Yog Nagri Rishikesh – Spécial Jammu Tawi Express à partir du 10 mai

04606 Jammu Tawi – Spécial Yog Nagri Rishikesh Express à partir du 9 mai

04609 Rishikesh – Shri Mata Vaishno Devi Katra Hemkunt spécial du 10 mai

04610 Shri Mata Vaishno Devi Katra – Spécial Rishikesh Hemkunt à partir du 9 mai

04639/04640 Sahibzada Ajeetsingh (Mohali) – Firozpur – Sahibzada Ajeetsingh Express Spcial à partir du 9 mai

22439/22440 New Delhi – Shri Mata Vaishno Devi Katra – New Delhi Vande Bharat à partir du 9 mai

