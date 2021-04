Shaun Bailey est presque en larmes alors que les parents en deuil plaident «n’arrêtez pas, arrêtez-vous et fouillez» | Politique | Nouvelles

Le candidat au maire de Londres, Shaun Bailey, était au bord des larmes en regardant une vidéo des parents de Tashan Daniel, 20 ans, qui a été poignardé à mort à Hillingdon, à Londres, il y a 18 mois. Dans la vidéo, les parents du garçon implorent que le prochain maire de Londres ne s’arrête pas et ne fouille pas, pensant que cela aurait pu sauver la vie de leur fils. Bailey a exprimé son chagrin face aux paroles des parents en deuil et a promis qu’il ferait plus pour lutter contre les crimes au couteau s’il était élu maire. Le maire actuel de Londres Sadiq Khan, la candidate LibDem Luisa Poritt ainsi que la candidate du Parti vert Siân Berry ont également regardé la vidéo.

Après avoir visionné la vidéo déchirante, le candidat conservateur à la mairie de Londres a déclaré: «Mon cœur se brise pour Tashan et ses parents, sa famille et ses amis.

“Cette réalité, cette émotion est ce qui me pousse à dire que je vais arrêter et chercher.”

Bailey a expliqué qu’il “avait acheté l’équipement pour que la police puisse scanner et fouiller”.

Et dans une déclaration choquante, le candidat à la mairie a ajouté: «Je suis animateur de jeunesse depuis vingt ans et j’ai eu des conversations avec des jeunes où ils ont dit: ‘Je ne porte pas d’arme au cas où je me ferais prendre.’»

Sadiq Khan a également regardé la vidéo des parents endeuillés de Tashan Daniel.

Le maire de Londres a déclaré: «Mon cœur leur va à eux, à la fois en tant que député et en tant que maire.

«L’arrêt et la fouille sont un outil précieux que la police utilise et il est efficace pour retirer les armes offensives et les couteaux de nos rues.»

Mais la candidate à la mairie de LibDem de Londres, Luisa Poritt, a déclaré: “Eh bien, je pense que c’est vraiment triste ce qui est arrivé à Tashan et je ne suggère pas que les contrôles et fouilles soient supprimés, mais ce que je pense n’a pas été utile à la fois pour la police et les communautés qu’ils servent est l’utilisation d’interpellations et de fouilles sans suspicion. »

M. Bailey a ajouté: «Ainsi, par exemple, je construirais mes 100 000 maisons, les jeunes de Londres les achèteraient, cet argent irait dans le reste du pays.

“C’est moi qui m’assure de répartir les richesses, ce qu’il fait, c’est demander de plus en plus d’impôts qui aspirent l’argent du pays.”

Un porte-parole du parti travailliste de Londres a déclaré: «Les Londoniens ne seront pas dupes d’un candidat conservateur qui a aidé ses amis conservateurs au gouvernement à faire des coupes massives pour soutenir Londres ainsi que le reste du pays.

“Sadiq est le seul candidat qui défendra Londres contre le gouvernement le plus anti-Londres de mémoire d’homme et, s’il est réélu, continuera à construire les maisons vraiment abordables dont les Londoniens ont besoin, et non les penthouses de luxe que les conservateurs accordent la priorité.”