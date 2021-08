Shaun King quitte la vie à Brooklyn pour une maison au bord du lac du New Jersey 10z viral

* Plus tôt cette année, activiste Roi Shaun aurait déménagé de Brooklyn et dans une maison de cinq chambres et 3 000 pieds carrés à North Brunswick, New Jersey.

Comme écrit par le New York Post :

La propriété, entourée de grands arbres luxuriants, a été achetée par l’épouse de King, Rai-Tonicia King, un Ph.D. candidat et éducateur, en novembre 2020 pour 842 000 $, selon les archives publiques.

King a cofondé le comité d’action politique Real Justice en 2017 avec l’ancienne chef de Black Lives Matter Patrisse Cullors, qui a démissionné de BLM un mois après que The Post a révélé qu’elle avait dépensé plus de 3 millions de dollars dans l’immobilier aux États-Unis. Le PAC fédéral aide à élire des procureurs de district progressistes à travers le pays pour « lutter pour mettre fin au racisme structurel », selon le site Web du groupe, recueillant plus de 3,2 millions de dollars de 2019 à 2020.

King, père de cinq enfants, a commencé sa carrière d’activiste lorsqu’il a lancé la coalition Justice Together en 2015 pour aider à sensibiliser à la brutalité policière. Après avoir abandonné le groupe, les membres l’ont appelé dans une lettre ouverte publiée dans “Medium”, citant son “manque de responsabilité”.

Plus récemment, King a été critiqué pour avoir partagé des détails sur une conversation qu’il a eue avec la mère de Riz Tamir.

Rice avait 12 ans lorsqu’il a été abattu par la police de Cleveland alors qu’il jouait avec une arme-jouet. La mère de l’enfant, Riz de Samarie, a accusé King dans le passé d’avoir profité de la mort de son fils. Le 22 juin, elle a consulté son compte Instagram et a appelé l’activiste pour avoir divulgué des détails sur une conversation qu’ils avaient eue en privé sur son podcast The Breakdown With Shaun King.

Dans son message, elle a écrit : « Pourquoi pensez-vous qu’il est si important de dire aux gens que nous avons eu une conversation ? Eh bien, nous avons parlé et tout ce qui a été dit était très toxique et inconfortable pour moi d’entendre que vous avez collecté des fonds supplémentaires et ensuite de dire que vous ne vouliez pas me déranger.

Rice a ajouté : « Personnellement, je ne comprends pas comment tu dors la nuit. Je ne t’ai jamais donné la permission de ne rien lever. Avec les États-Unis, vous m’avez volé pour la mort de mon fils.

L’interview en podcast de King avec Rice, publiée sous le titre « J’ai parlé à Samarie Rice la semaine dernière », semble avoir été supprimée de son site Web.