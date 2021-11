Shaun Morgan de Seether choisit Kurt Cobain comme son « dieu du rock »

SEETHER guitariste/chanteur Shaun Morgan était l’invité vedette de BBC‘s « Le spectacle de rock avec Johnnie Walker » pendant le segment « Rock God ». Shaun choisi NIRVANA leader Kurt Cobain et a déclaré à propos de son choix : « J’ai d’abord entendu parler de NIRVANA en 1993, parce que, grandissant en Afrique du Sud, il y avait des sanctions contre le pays jusqu’en 1992, donc beaucoup de musique américaine n’a pas réussi jusqu’à nous. Mais un ami de mes parents était allé en Angleterre et ils m’ont apporté le CD un jour, et il y avait ce bébé nu sur le devant. Je suis rentré chez moi et je l’ai mis et je suis immédiatement tombé amoureux de l’ouverture de ‘Sent comme de l’alcool d’ados’ et ressenti cette véritable rage viscérale éthérée dont on parlait pour moi. KurtLa voix de , la colère avec laquelle il jouait, les paroles qu’il écrivait me parlaient toutes quand j’étais adolescent, et c’était parfaitement synchronisé avec mon adolescence et mon père qui ne s’entendait pas très bien. Je me suis senti comme Kurtla musique de parlait pour moi. J’ai immédiatement écouté le CD du début à la fin et je pense que je l’ai mis en boucle et il a dû jouer 10 ou 12 fois jusqu’à ce que je m’endorme finalement cette nuit-là. Dès le lendemain, je suis allé à l’école et j’ai demandé au gamin qui m’avait donné le CD si je pouvais le garder un moment. Et puis j’ai dit : ‘D’accord, maintenant je dois trouver une guitare.’ Je suis allé m’acheter ma première guitare et j’ai immédiatement commencé à enseigner [myself how to play]. Après avoir appris à jouer ‘Polly’ Grâce à un de mes amis qui m’a appris à jouer, j’ai commencé à m’apprendre le reste de l’album, en tâtonnant, essayant de comprendre comment jouer de la guitare en même temps.

« Cette musique était si puissante pour moi quand j’étais enfant que je n’avais plus l’impression d’être seul », a-t-il poursuivi. « Parce que nous vivions dans une ferme et que mon frère était un peu plus jeune, mes parents et moi ne nous entendions pas très bien, je n’étais pas particulièrement populaire à l’école. J’avais l’impression que quelqu’un me soutenait. Et je « J’avais toujours passé mon enfance à souhaiter avoir un frère aîné, donc ça correspondait à tout pour moi. Et j’ai été un fan du groupe pendant très longtemps, jusqu’à ce que [Kurt] décédés. Je me souviens quand il est mort, j’avais environ 16 ans, et ce fut une expérience traumatisante pour moi. J’avais vraiment l’impression d’avoir perdu un ami et une voix. Pour toutes ces raisons et pour avoir été l’inspiration pour moi de prendre une guitare et de devenir musicien, Kurt Cobain était, à l’époque, mon dieu du rock. »

SEETHERle huitième album de, « Si Vis Pacem, Para Bellum » (« Si vous voulez la paix, préparez-vous à la guerre »), est sorti en août 2020. Un EP, « Terres désolées – Le Purgatoire », a été publié sous forme numérique et sur CD en juillet. L’ensemble de cinq pistes, qui a été écrit et produit par Morgan, conçu par le nouveau membre du groupe Corey Lowery, et mélangé par Matt Hyde, comprenait également trois chansons inédites et une version alternative/dénudée de « Terre en friche ».

En juillet, SEETHER rejoint 3 PORTES VERS LE BAS sur ce dernier groupe « La vie meilleure » Visite du 20e anniversaire en tant qu’invités spéciaux à certaines dates tout au long de l’été.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).