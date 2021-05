Shaun Morgan de Seether épouse sa petite amie de longue date

SEETHER chanteur Shaun Morgan (vrai nom: Shaun Welgemoed) a épousé sa petite amie de longue date Jordan Kirby pendant le weekend.

Lundi (3 mai), Kirby a pris ses médias sociaux pour partager des photos de la cérémonie, qui a apparemment eu lieu près de la ville natale de la famille de Nashville, Tennessee, et elle a inclus le message suivant: “Merci à tous ceux qui ont rendu cette journée si spéciale pour nous! Welgemoeds! “

Morgan et Kirby partager une fille, Lis.

Entre 2003 et 2005, Morgan daté ÉVANESCENCE chanteur Amy Lee. La relation a été l’inspiration pour “Appelle moi quand tu es sobre”, le premier single de ÉVANESCENCEle deuxième album de. Morgan luttait contre l’alcoolisme à l’époque, et il s’est présenté en cure de désintoxication peu de temps après la rupture du couple.

Formé à Pretoria, Afrique du Sud en 1999, SEETHERle dernier album de «Si Vis Pacem, Para Bellum» (“Si vous voulez la paix, préparez-vous à la guerre”), a fait ses débuts au n ° 2 sur Panneau d’affichage‘s Hard Rock lors de sa sortie l’année dernière.

SEETHERL’impressionnante histoire des ventes et des palmarès comprend trois albums de platine et deux albums d’or, 16 singles n ° 1 (y compris ceux de 2017 “Te laisser tomber”, 2014 “Les mots comme armes” et 2011 “Ce soir”); 20 Top 5 des succès multi-formats, avec des ventes de singles américains dépassant 17 millions et plus de 1,5 milliard de streams dans le monde sur toutes les plateformes. Ils sont également les créateurs du Rise Above Fest, fondée en 2012 pour sensibiliser à la prévention du suicide et aux maladies mentales. Depuis la conception, le Rise Above Fest s’est transformé en un mouvement plus large, élargissant sa présence dans d’autres festivals de musique à travers le monde. Tout SEETHER les spectacles donnent 1 $ de vente de billets au profit du SAUVEGARDER (Sensibilisation au suicide Voices of Education) organisation.



Merci à tous ceux qui ont rendu cette journée si spéciale pour nous! Présentation des Welgemoeds! Publié par Jordan Kirby le lundi 3 mai 2021

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de “cacher” les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).