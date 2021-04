Shaun Morgan de Seether joue acoustiquement pour la station de radio Wrif de Detroit (vidéo)

SEETHER chanteur Shaun Morgan a récemment joué des versions acoustiques de quelques chansons du groupe – “Bien encore” et “Contusionné et ensanglanté” – pour les auditeurs de Detroit WRIF station de radio. Regardez la vidéo ci-dessous.

“Contusionné et ensanglanté” est pris de SEETHERle dernier album de «Si Vis Pacem, Para Bellum» (“Si vous voulez la paix, préparez-vous à la guerre”), qui a fait ses débuts au deuxième rang sur Panneau d’affichage‘s Hard Rock lors de sa sortie l’année dernière.

Morgan précédemment déclaré à propos de la piste: “‘Contusionné et ensanglanté’ est un mélange d’autodérision et de rage, soigneusement enveloppé dans un groove sexy avec un gros nœud pop brillant sur le dessus. Essentiellement, c’est une combinaison de honte et de tristesse livrée de manière joyeuse, car j’ai toujours aimé juxtaposer des paroles blasées avec une mélodie jubilatoire. “

“Contusionné et ensanglanté”, le deuxième single sorti de «Si Vis Pacem, Para Bellum», suit “Dangereux”, qui a dominé la radio rock pendant trois semaines consécutives l’automne dernier. Entre les deux, le groupe a partagé des vidéos pour deux titres d’album préférés des fans “Mendier” et “Terre en friche”. Aditionellement, SEETHER a mis en évidence les morceaux de son catalogue multi-platine avec une série de vidéos de performances acoustiques virtuelles via son Youtube canal.

Pour fêter ses 20 ans, SEETHER a sorti trois de ses albums classiques – “Clause de non-responsabilité II”, “Karma et effet” et “Trouver la beauté dans les espaces négatifs” – sur vinyle pour la toute première fois en novembre via Enregistrements d’artisanat. Sortis au début de la course remarquable du groupe, ces trois albums illustrent la musicalité et l’art de la chanson distinctifs pour lesquels SEETHER est mieux connu et a contribué à les consolider comme l’un des groupes de hard rock les plus réussis au monde.

Depuis sa formation à Pretoria, en Afrique du Sud en 1999, SEETHER a amassé une base de fans mondiale qui s’est développée de manière organique avec le sens du but et de l’engagement du quatuor se répandant vers l’extérieur, offrant à ses fans du monde entier camaraderie, confort et sentiment de pouvoir personnel. Tandis que d’autres de leurs semblables disparaissaient, SEETHER maintient un sens aigu de soi, ignorant les tendances et les critiques en faveur d’une dévotion consommée à leur métier. Leur impressionnante histoire de ventes et de palmarès comprend trois albums de platine et deux albums d’or, 16 singles n ° 1 (y compris ceux de 2017 “Te laisser tomber”, 2014 “Les mots comme armes” et 2011 “Ce soir”); 20 Top 5 des succès multi-formats, avec des ventes de singles américains dépassant 17 millions et plus de 1,5 milliard de streams dans le monde sur toutes les plateformes.

Ils sont également les créateurs du Rise Above Fest, fondée en 2012 pour sensibiliser à la prévention du suicide et aux maladies mentales. Les anciennes têtes d’affiche du rassemblement annuel comprennent Sabrer, GODSMACK, AVENGED SEVENFOLD, PAPA ROACH et beaucoup plus. Depuis la conception, le Rise Above Fest s’est transformé en un mouvement plus large, élargissant sa présence dans d’autres festivals de musique à travers le monde. Tout SEETHER les spectacles donnent 1 $ de vente de billets au profit du SAUVEGARDER (Sensibilisation au suicide Voices of Education) organisation.



