Shaun Morgan de Seether nomme ses trois principaux commandements du rock

Dans une nouvelle interview avec le magazine australien Heavy, SEETHER leader Shaun Morgan a été invité à nommer ses « trois principaux commandements du rock ». Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Je dirais qu’il y a quelques choses que je pense sont importantes. Le premier commandement serait que vous devez être fidèle à vous-même. Et par là, je veux dire ne pas suivre une tendance. N’essayez pas de faire partie d’un mouvement. Écrivez simplement de la musique qui vous rend heureux ; écrivez de la musique pour l’amour de la musique. Donc, la première est de rester fidèle à vous-même. La seconde est d’écrire avec le cœur avec des paroles, car il est facile d’écrire des paroles qui font allusion à ce style de vie de type fête. Je suppose qu’il y a un moment et un endroit pour ça, donc, vraiment, peu importe. Si c’est ce que vous voulez faire [lyrically], puis revenez à la première règle. Et puis le troisième c’est qu’ils s’amusent. Il y a tellement de gens qui se prennent tellement au sérieux, et ils boivent leur propre Kool-Aid, pour ainsi dire, et ils s’autorisent à croire le battage médiatique et ensuite ils deviennent des personnes différentes. Et nous avons eu beaucoup d’amis en cours de route qui ne sont plus amis, parce que, dans mon esprit, quand vous commencez et que vous avez les yeux écarquillés et la queue touffue et que tout cela est tellement accablant, excitant et amusant, vous comprenez que c’est cette opportunité incroyable et que vous devez saisir cette opportunité et que vous jouez et vivez le rêve. Et puis, trop souvent, beaucoup de ces gars et filles, ils auront des gens qui leur diront à quel point ils sont géniaux assez longtemps, puis ils commencent à croire qu’ils sont super géniaux, et ils pensent qu’ils sont meilleurs que tout le monde parce qu’ils sont dans un groupe. Je pense que le troisième pourrait être de s’amuser, mais ne prenez pas non plus vos affaires trop au sérieux. J’ai des opinions et des trucs — je n’essaie pas vraiment de les exprimer à tout le monde, parce que je ne pense pas qu’elles soient importantes à moins que quelqu’un me demande une opinion. Mais il y a beaucoup de gens qui vous donneront leur avis malgré tout. je pense qu’il y a des [musicians] qui doivent apprendre à écouter au lieu de parler d’eux-mêmes.”

SEETHER libérera « Terres désolées – Le Purgatoire » EP en numérique et en CD le 30 juillet et en vinyle le 22 octobre via Disques Fantastiques. L’ensemble de cinq pistes comprend le favori des fans “Terre en friche”, de l’album le plus récent du groupe, et comprend trois chansons inédites et une version alternative/dénudée de “Terre en friche”. Écrit et produit par Shaun Morgan, conçu par le nouveau membre du groupe Corey Lowery, et mélangé par Matt Hyde, « Terres désolées – Le Purgatoire » EP fait suite à la sortie en août 2020 de SEETHERhuitième album de , le célèbre “Si Vis Pacem, Para Bellum” (“Si vous voulez la paix, préparez-vous à la guerre.”) Les deux premiers singles de l’album ont tous deux atteint la première place des charts Active Rock et Rock : l’anthémique “Dangereux” et percutant “Blessé et ensanglanté”.

« Terres désolées – Le Purgatoire » L’édition spéciale du vinyle EP sortira sur un vinyle 45 tours de 12 pouces le 22 octobre. La boutique en ligne du groupe proposera un vinyle personnalisé à 500 unités en super édition limitée Smoke and Translucent Red split color et un Custom Clear en édition limitée avec Smoky White Swirls vinyle de couleur, tandis que les disquaires proposeront un vinyle de couleur rouge translucide mélangé personnalisé avec des tourbillons noirs fumés.

Le mois dernier, SEETHER ont annoncé qu’ils rejoindraient 3 PORTES VERS LE BAS sur ce dernier groupe “La vie meilleure” Visite du 20e anniversaire en tant qu’invités spéciaux à certaines dates tout au long de l’été. De plus, cet automne verra SEETHER jouer dans plusieurs festivals, dont Plus fort que la vie 2021 à Louisville, Kentucky et à guichets fermés Réplique festival 2021 à Sacramento, Californie.

Crédit photo: Laura E. Partain



