Shaun Morgan de Seether ‘se sentit presque malade’ avant de jouer son premier spectacle en plus d’un an et demi

Le mois dernier, SEETHER rejoint 3 PORTES VERS LE BAS sur ce dernier groupe “La vie meilleure” Visite du 20e anniversaire en tant qu’invités spéciaux à certaines dates tout au long de l’été. Ces spectacles ont débuté le 17 juillet à Huber Heights, Ohio et voient les groupes jouer dans des amphithéâtres sur les principaux marchés des États-Unis.

Interrogé dans une nouvelle interview avec Fusion de Détroit WRIF station de radio ce que cela faisait de revenir en arrière devant des foules, SEETHER leader Shaun Morgan dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Oh, mec. Je dois vous dire que les deux premiers week-ends, c’était un peu stressant parce que nous ne l’avions pas fait depuis si longtemps. En fait, le premier spectacle de retour était notre premier spectacle devant d’une audience en 648 ou 649 jours. C’est le plus long que nous ayons jamais connu [without playing a show], je pense, depuis 1999. Donc c’était une sorte de voyage, mec. C’était la première fois que je me sentais presque malade avant de continuer. Nous avons juste fait quelques spectacles pour nous faciliter la tâche, puis pour le week-end suivant depuis lors, cela a été un peu plus facile. Et c’est à nouveau amusant.

“Ce que je dois considérer, c’est que je n’ai pas chanté depuis si longtemps”, a-t-il poursuivi. “Donc, quand je vais là-bas, je dois y aller doucement pour les deux premiers spectacles afin de ne pas souffler ma voix; ensuite je dois récupérer. Alors je l’ai fait. Je me suis calmé. Mais au moins je J’avais trois jours à la maison, donc quels que soient les dégâts que j’avais causés, c’était bien. Et je suis ressorti, et il y avait encore un peu de dégâts résiduels de tous les cris excitants des premiers spectacles. Mais ensuite, le troisième week-end, mon la voix était super. Donc ma confiance en moi est bien meilleure sur scène, bien plus élevée sur scène, si je peux chanter correctement. Alors, oui, ça a été super, mec. Je pense que ce week-end à venir, c’est déjà notre quatrième semaine, ce qui est fou à penser. Mais je suis excité.

Morgan a également parlé plus en détail des émotions que lui et ses camarades de groupe ont ressenties lors du premier spectacle qu’ils ont joué en plus d’un an et demi. “C’était ce sentiment exalté que j’avais quand je suis sorti”, a-t-il déclaré. “Cela a immédiatement éclipsé la maladie et la maladie, les nausées et la peur – tout cela s’est dissipé lorsque vous aviez tous ces gens. Et je pense que le premier de retour, nous avions environ neuf ou 10 000 personnes. C’était donc assez grand Dès que vous sortez, j’ai juste dit: “Woah! C’est incroyable.” Je ne suis pas du genre à parler beaucoup sur scène, je n’ai pas grand-chose à dire. Il a été reporté tellement de fois au cours de si longtemps qu’il n’a jamais semblé qu’il n’allait jamais arriver, et maintenant que nous le faisons réellement, oui, il y a un sentiment de surréalisme à ce sujet que vous allez, ‘Est-ce que est-ce réel ? Est-ce juste un rêve élaboré ? » Mais ensuite, vous vous rendez compte que c’est réel. Et les gens se sont amusés, et nous nous sommes amusés. Et ça fait du bien d’être à nouveau essentiel entre guillemets. “

SEETHER publié “Pays inculte – Le Purgatoire” EP numériquement et sur CD le 30 juillet et le rendra disponible en vinyle le 22 octobre via Disques Fantastiques. L’ensemble de cinq pistes comprend le favori des fans “Terre en friche”, de l’album le plus récent du groupe, et comprend trois chansons inédites et une version alternative/dénudée de “Terre en friche”. Écrit et produit par Shaun Morgan, conçu par le nouveau membre du groupe Corey Lowery, et mélangé par Matt Hyde, « Terres désolées – Le Purgatoire » EP fait suite à la sortie en août 2020 de SEETHERhuitième album de , le célèbre “Si Vis Pacem, Para Bellum” (“Si vous voulez la paix, préparez-vous à la guerre.”) Les deux premiers singles de l’album ont tous deux atteint la première place des charts Active Rock et Rock : l’anthémique “Dangereux” et percutant “Blessé et ensanglanté”.



